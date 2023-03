10 essentiels post-partum à offrir en cadeau à une nouvelle maman

La période post-partum peut être un moment difficile pour les nouvelles mamans. Lorsqu'elles se sentent fatiguées et émotives, il n'y a rien de tel que la présence et le réconfort d'un proche. Si vous cherchez un cadeau à offrir à nouvelle maman, vous pouvez lui préparer un panier post-partum, comprenant les essentiels dont elle a besoin.

On parle souvent des trois premiers trimestres et, pourtant, il existe un quatrième trimestre, tout aussi important que les précédents. Le 4e trimestre, qui correspond aux 3 mois suivant la naissance d'un enfant, est une période cruciale pour la récupération physique et émotionnelle de la maman. Pendant cette période, la nouvelle maman peut se sentir épuisée, anxieuse et vulnérable.

En offrant un cadeau post-partum, vous pouvez aider la nouvelle maman à se sentir soutenue et encouragée pendant cette période de transition. N'hésitez pas à lui demander si elle a des préférences ou des besoins spécifiques, afin de trouver le cadeau qui convient le mieux à ses besoins. Qu'il s'agisse d'une amie, d'une soeur ou d'une collègue, vous trouverez tous les essentiels post-partum à inclure dans un panier cadeau.

10 essentiels post-partum à offrir en cadeau:

1. Sérum Extentioniste, Kerastase

La grossesse et l'accouchement peuvent avoir un impact important sur la peau et les cheveux. C'est bien connu, plusieurs femmes vont perdre des cheveux pendant et après la grossesse. Pour remédier à la situation, il est possible d'appliquer le sérum extentioniste de Kerastase puisqu'il contribue à renforcir la fibre à partir de la racine et ainsi, favoriser la pousse des cheveux. Offrir des produits de soins de la peau et des cheveux de qualité peut aider une nouvelle maman à retrouver sa confiance en elle!

2. Un coussin d'allaitement, Amazon

Un coussin d'allaitement peut être très utile pour une nouvelle maman qui allaite. Ces coussins sont conçus pour offrir un soutien confortable et aider à maintenir la bonne position pour allaiter. Il en existe de nombreux types différents, certains sont en forme de U et d'autres sont plus rectangulaires. Assurez-vous de choisir un coussin d'allaitement de qualité pour un confort optimal.

3. Un ensemble de pyjamas doux, RW&CO

Les premiers mois avec un nouveau-né peuvent être épuisants et les mamans passent souvent beaucoup de temps à la maison. Un ensemble de pyjamas confortable et doux peut être un excellent cadeau. Vous pouvez opter pour des tissus doux et respirants comme le coton ou le bambou. Ce pyjama décontracté à col bateau présente une maille brossée et un panneau frontal incurvé qui permet d'allaiter sans effort après la grossesse.

4. Un massage ou un soin spa, Spa William Gray

Les nouvelles mamans ont souvent besoin d'un peu de temps pour se détendre et se ressourcer. Un massage ou un soin spa peut être un cadeau très apprécié. Assurez-vous de choisir un spa de qualité pour un moment de détente optimal. Le Spa William Gray offre plusieurs traitements, dont des massages prénataux, conçus pour les femmes enceintes, et des drainages lymphatiques, parfaits pour les nouvelles mamans, qui souhaitent simuler leur métabolisme et réduire leur fatigue générale.

5. Un livre de recettes santé, Mandy's

La nutrition est très importante pour les nouvelles mamans qui allaitent. Offrir un livre de recettes santé peut aider une nouvelle maman à planifier ses repas et à s'assurer qu'elle mange des aliments nutritifs. Vous pouvez opter pour un livre de recettes végétariennes, véganes ou sans gluten selon les préférences de la nouvelle maman. Jetez un oeil au livre de recettes Mandy's, qui regorge d'idées de recettes santé et colorées.

6. Des séances de yoga ou un pantalon de yoga, Old Navy

Le yoga et le Pilates peuvent être très bénéfiques pour les nouvelles mamans. Ces activités peuvent aider à renforcer les muscles, à améliorer la posture et à réduire le stress. Vous pourriez lui offrir des séances dans un centre près de chez elle et lui offrir un joli ensemble pour l'aider à se motiver. Ce pantalon de yoga, à seulement 40$, peut autant être porté à la salle de yoga qu'à la maison. En plus, il est offert en 10 tailles différentes afin de convenir à toutes les silhouettes.

7. Un collier d'allaitement, Etsy

Un collier d'allaitement est un bijou spécialement conçu pour être porté pendant l'allaitement. Ces colliers sont souvent faits de matériaux naturels comme le bois ou l'ambre, et peuvent être mâchouillés ou manipulés par le bébé pendant la tétée. Un collier d'allaitement peut être un cadeau pratique et esthétique pour une nouvelle maman.

8. Des tisanes de lactation, David's Tea

Certaines infusions peuvent aider à stimuler la lactation chez les nouvelles mamans. Faite à base de fenugrec, fenouil, verveine et mélisse apaisante, cette tisane biologique déborde d'ingrédients apaisants communément utilisés pour faciliter l'allaitement et favoriser la santé des femmes, en plus plus d'être favorable à la lactation.

9. Un abonnement à un service de livraison de repas, HelloFresh

Pendant les premiers mois avec un nouveau-né, il peut être difficile de trouver le temps et l'énergie pour préparer des repas sains et équilibrés. Offrir un abonnement à un service de livraison de repas peut être un cadeau très apprécié. Il existe de nombreux services de livraison de repas qui proposent des options nutritives et adaptées aux besoins des nouvelles mamans, comme HelloFresh.

10. Des accessoires de relaxation, Amazon

La période post-partum peut être stressante et éprouvante pour les nouvelles mamans. En offrant des accessoires de relaxation, tels qu'une bouillotte, un masque pour les yeux ou des bougies parfumées, vous pouvez aider la nouvelle maman à se détendre et à prendre un moment pour elle.

