Comment faire pour être heureux au quotidien

Il n'y a peut-être pas encore de recette miracle pour toucher au bonheur, mais voici 15 trucs pour être heureux au quotidien. Ces astuces vous aideront à mordre dans la vie, elle qui mérite d'être agréable et vécue pleinement.

Vous avez l'impression d'être constamment en quête du bonheur, mais qu'il demeure introuvable? Rassurez-vous, le quotidien n'est pas toujours tout rose sous le soleil.

Ces quelques conseils devraient vous permettre de renouer avec le bonheur, et vite!

Comment être heureux

Faire la paix avec soi-même

Faire la paix avec soi est un processus psychologique ardu et parfois même douloureux, car il implique de se regarder honnêtement et de confronter ses souffrances passées et présentes.

Il s'agit de guérir ses blessures antérieures, de comprendre de quelles manières elles nous ont conduits à endosser le rôle que nous avons encore aujourd'hui. Puis, à essayer de retrouver la personne que vous êtes vraiment, votre moi profond et non pas celui qui est blessé.

Se réconcilier avec son passé

Ce qui importe, c’est de pouvoir transformer des moments plus difficiles vécus dans le passé en leçons. Il faut que ces événements fassent partie de nous, mais qu'il nous affecte autrement.

Il s’agit, à terme, de consentir à ce qui est arrivé, de ne plus lutter contre et mieux, c'est-à-dire d’en faire quelque chose ».

Dormir

Selon certaines études, une bonne nuit de sommeil favorise la santé en général, le bien-être et par le fait même influence nos interactions avec les autres.

Être bien reposé nous amène donc à un sentiment de bonheur non négligeable.

Accepter les variations du moral

Ce matin, vous vous êtes levé·e du pied gauche? Acceptez ces variations de votre moral comme un phénomène naturel au lieu de vous en préoccuper ou de culpabiliser. Cela passera tout seul, et vous en serez moins victime.

De la même façon, admettre que vos proches, eux aussi, puissent être de mauvaise humeur vous aidera à les supporter plus sereinement.

Bien s'entourer

Les personnes qui nous entourent influent sur notre comportement, notre façon d’être et de voir la vie. Vous n’avez jamais remarqué qu’on a tous tendance à prendre les habitudes de nos proches?

Il est donc primordial de savoir bien s’entourer, afin de devenir la personne qu’on aspire à être. Si vous êtes entouré·e de personnes qui respirent la joie de vivre, vous aussi, vous serez automatiquement plus enclins à l’être. Vous verrez la vie à travers leurs yeux, d’une certaine manière.

Pexels cottonbro studio

Reconnaître sa chance

La chance frappe à toutes les portes. Encore faut-il savoir la reconnaître. Si vous êtes fermé·e et emmuré·e dans vos soucis, il y a peu de risque que vous la voyiez passer. Elle ira alors frapper à une autre porte : une personne qui saura la reconnaître, s’en saisir et changer le cours de sa vie.

Reconnaître la chance est un véritable savoir-faire qui se travaille au quotidien. Si vous restez à attendre enfermée chez vous, qu’un événement merveilleux vous arrive, vous pouvez attendre longtemps!

Trouver un sens à sa vie

En apprenant à vous connaître, à vous écouter, à tourner votre attention vers l’intérieur. De plus, identifier vos valeurs, vos talents, mettre des mots sur vos expériences de vie et en tirer des leçons. Ce sont toutes des façons de trouver le sens de sa vie.

Trois attitudes peuvent nous aider à donner un sens à notre vie : comprendre, aimer, s’engager. Posez-vous des questions tels que : « Est-ce que j’ai hâte à demain? Que devrais-je mettre en place pour construire mon futur sur des bases solides? À quoi est-ce que je veux consacrer le temps de ma vie? »

Se fixer des objectifs

Se fixer et écrire un objectif est le meilleur moyen de l’atteindre. Assurez-vous qu'il vous ressemble et mettez-y du vôtre à chaque jour.

Cet objectif va augmenter votre niveau bonheur s'il est pleinement aligné avec votre être.

Savourer l'attente

Il faut faire de la place au désir dans nos vies. À toujours tout se donner avant même de le désirer vraiment, on se prive d'un plaisir encore plus grand et on risque de devenir blasée.

N'oublions pas que plus le désir est long, plus sa satisfaction procure un bonheur durable!

Éviter le catastrophisme

Les nouvelles de l'actualité minent votre moral? Faites la part des choses et distancez-vous de ces éléments qui sont, en apparence, bien épouvantables.

Optez pour la déconnexion et recentrez-vous sur le positif autour de vous.

Donner

Peu importe sa forme, donner rend heureux. Ce peut être le simple fait de donner de son temps, des sous à des gens qui en ont bien besoin, des conseils à des proches autour de vous, etc.

Chaque don, aussi petit soit-il, aura un impact positif dans votre quête pour être heureux·se.

Semer le bonheur autour de soi

Parce qu’être heureux, ça passe aussi par l’autre! Et quoi de mieux pour atteindre le bonheur véritable que de semer des graines de bonheur autour de soi?

Réaliser de bonnes actions, aider son prochain, être agréable au quotidien sont autant de façons de mettre en pratique ce conseil.

Provoquer des moments festifs

Créez des occasions de fêter et de souligner les moments positifs du quotidien. Ne laissez pas la fatigue prendre le dessus.

Chaque bonne nouvelle devient prétexte pour un moment festif à partager avec les êtres qui vous sont chers.

Vivre de nouvelles expériences

Pour maintenir les niveaux de bonheur apportés par des changements bénéfiques, il est nécessaire de continuer à vivre de nouvelles expériences positives.

Par ailleurs, il est scientifiquement prouvé que les achats expérientiels génèrent plus de bonheur que les achats matériels, tant dans l’anticipation que sur l’instant et fabriquent des souvenirs qui rendent davantage heureux à long terme.

Aimer et être aimé

C’est une nécessité, un fondement de notre identité. Parce que nous sommes incapables de nous aimer nous-mêmes, l’amour de l’autre nous fait du bien et justifie notre existence. Et quand il est réciproque, il nous rend plus responsables, engagés et ouverts.

Vous avez entre vos mains la clé du bonheur pour être heureux au quotidien. N'attendez plus et mettez ces astuces en place dès la lecture de cet article.