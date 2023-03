La pleine lune du mois de mars en fera voir de toutes les couleurs à ces 3 signes astrologiques

La douzième et dernière pleine lune de l'année astrale permettra à tous les signes du zodiaque de faire le point sur l'année qui se termine. Un grand ménage du printemps attend ces trois signes astrologiques!

La prochaine pleine lune, qui aura lieu le 7 mars à 7h40, se placera à 16 degrés de la Vierge, un signe astrologique reconnu pour son sens de l'organisation et ses qualités pragmatiques. C'est l'énergie qu'il nous fallait pour clore l'année astrale. L'énergie de la Vierge nous donnera, à tous, l'élan nécessaire pour mettre de côté ce qui ne sert plus et se pencher sur les derniers détails qu'il reste à exécuter avant d'entamer la nouvelle année astrale, qui aura lieu le 21 mars prochain.

Attention! Même s'il sera bénéfique, ce grand remue-ménage comportera son lot de difficultés et de questionnements. Puisque ce n'est pas donné à tous les signes astrologiques de se poser pour réfléchir, d'exécuter des tâches qui demandent précisions et pragmatismes, les prochains jours risquent d'en faire voir de toutes les couleurs aux natifs du Bélier, du Gémeaux et du Poissons.

La pleine lune de mars affectera ces trois signes astrologiques :

Bélier

Le Bélier devra faire preuve de patience. Mais, lorsque le Soleil brillera dans son signe, à compter du 21 mars, la chance lui sourira. D'ici là, il doit encore nager dans les eaux nébuleuses du Poissons. Comme si ce n'était pas suffisant, on lui demande de faire preuve de minutie, d'être posé et réfléchie, alors que tout de sa personnalité lui indique de foncer et de passer à l'action.

Chers Béliers, vous aurez amplement le temps de passer à l'action. Prenez ce temps de répit pour mettre de l'ordre dans votre paperasse et régler les derniers détails d'un projet qui vous tient à coeur.

Gémeaux

Le Gémeaux pourra se sentir brimer dans ses élans, au cours de cette lunaison. Lui qui n'a pas l'habitude des discussions terre à terre aura bien du mal à se comprendre. Habitué à réinventer le monde et à connecter avec le monde, le Gémeaux pourrait ressentir une forme de vide, une incapacité à mener à terme ses idées de grandeur.

Chers Gémeaux, puisque la pleine lune du 7 mars illuminera votre maison IV, celle de la famille et de la maison, il pourrait être intéressant de vous lancer un défi de rénovation ou de décoration.

Poissons

Puisque le Poissons est le signe astrologique opposé à la Vierge, l'énergie qui règnera durant la pleine lune ne lui plaira. Le Poissons, qui passe le plus clair de son temps dans ses pensées et ses rêveries, ne voit pas toujours la nécessité d'être pragmatique. Au cours des prochains jours, les natifs du Poissons seront poussés hors de leur zone de confort.

Chers Poissons, retenez qu'une réflexion est toujours mieux élaborée lorsqu'elle prend en considération le côté émotionnel et rationnel de la chose.