Le 9h15

Nos responsabilités légales envers nos enfants

En tant que parent nous devons veiller sur nos enfants, mais jusqu’où sommes-nous responsables de leurs actions ? Avons-nous, par exemple, le droit de regard sur leurs comptes Instagram ou Tik-Tok ? Et sommes-nous dans l’obligation de payer pour les dommages causés par notre progéniture ? Dans notre 9h15 avec Me Gagnon, on éclaire les parents sur leur responsabilité et leur limite.