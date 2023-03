Pour la 6e année, Ludovick Bourgeois est porte-parole de la campagne «Ensemble, détrônons le cancer du côlon»

Entrevue

Ludovick, Bourgeois porte-parole contre le cancer du colon

Depuis quelques années déjà, Ludovick Bourgeois s’implique dans la campagne Ensemble, détrônons le cancer du côlon de la Société canadienne du cancer. C’est une cause qui lui tient particulièrement à cœur, d’autant que cette maladie a emporté son papa et son grand-papa. On prend également des nouvelles de sa tournée qui le tient bien occupé et de sa famille qui comptera un nouveau membre au cours des prochains mois.

La suite de l'entrevue: