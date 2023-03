Voici ce que vous devez savoir si votre chat a des problèmes de litière

On considère généralement qu’un chat sait d’instinct comment utiliser une litière, mais semble-t-il que ce n’est pas toujours le cas. Saviez-vous que les problèmes de propreté chez le chat seraient plus fréquents lors des changements de saison et l’hiver notamment?

Les problèmes de litière chez les chats

On estime que 10 % des foyers qui abritent un ou plusieurs chats sont confrontés à des problèmes de litière. On parle ici d'élimination d’urine et/ou de selles en dehors de la litière.

Il s'agit de 75 % des raisons de consultation chez l’ Éduchateur , un consultant en comportement félin.

Malheureusement, les gens attendent souvent trop longtemps avant de consulter. Cela devient une cause majeure d’abandon et d’euthanasie. L’Éduchateur estime que 85 % des cas de malpropreté qui lui sont présentés sont solutionnés après une seule consultation.

Consulter sans tarder pour les problèmes de litière

La toute première étape est de trouver la cause qui se cache derrière ces problèmes de litières. Il existe deux grandes classes de causes, c'est-à-dire médicales et comportementales.

Il est possible d'éliminer les causes médicales par un examen vétérinaire en clinique. On peut alors diagnostiquer, parmi les cas les plus fréquents, des problèmes de glande thyroïde, d'arthrose ou de diabète, notamment.

La cause médicale la plus fréquente qui occasionne des problèmes de litière est la maladie des voies urinaires inférieures félines. Celle-ci entraîne un ou plusieurs des symptômes suivants :

Sang dans l’urine

Urine dégageant une forte odeur

Douleur lors de la miction (pleurs ou vocalisations)

Effort lors de la miction, avec ou sans production d’urine

Miction fréquente ou petit volume d’urine

Léchage excessif autour du pénis ou de la vulve

Toilettage excessif de l’abdomen au-dessus de la vessie

Miction inappropriée à l’extérieur de la litière (sur le plancher, dans la baignoire, etc.)

Des cristaux fins ou une substance poudreuse dans la fourrure autour de l’ouverture du tractus urinaire

Ils peuvent se cacher

Diminution de l’appétit

Pour le propriétaire de l'animal, ces symptômes peuvent faire penser à une banale infection urinaire. Pourtant, une infection est en cause dans moins de 2 % des cas. Les antibiotiques ne suffisent donc généralement pas.

Parfois, il arrive que ce soit associé à des pierres dans la vessie qui en soient la cause. D'autres fois, les symptômes sont simplement déclenchés par un stress. De la même façon qu'un humain peut souffrir de problèmes gastriques lors de stress, un chat peut lui aussi développer des problèmes urinaires lorsqu'il vit un stress.

Il est important de souligner que les chats mâles sont à risque d’un blocage urinaire lors d’épisodes de problèmes urinaires. Si vous avez un doute à l'esprit concernant la capacité d'un mâle à uriner, consultez sans délai car il y a urgence d'agir.

D'autres avenues possibles

Que faire lorsque les problèmes médicaux ont d'abord été éliminés comme source du problème? Passons aux problèmes comportementaux qui eux, se divisent en 2 groupes, avec des solutions différentes : les problèmes de bac à litière inadéquat et le marquage urinaire.

Les problèmes de bac à litière inadéquat

La première étape est de s'assurer qu'il ne s'agit pas simplement d'un problème de bac à litière inadéquat, car c’est ce qui est le plus simple à régler. Ce souci se définit par le fait que le chat n’aime pas utiliser son bac à litière.

Voici quelques règles de base, qui devraient toujours être respectées par tout propriétaire de chat, pour que l'animal de compagnie aime son bac :

Un bac d'une grande taille (avec ou sans toit);

Un nombre de bac suffisant pour le nombre de chats (la règle étant d'un bac de plus que le nombre de chats dans le foyer). Par exemple: 1 chat = 2 bacs ou 3 chats = 4 bacs;

Le positionnement des bacs : dans différentes pièces, sur chaque étage, facile d'accès (près des endroits hautement fréquentés et endroits sans encombrement), hors de danger, etc.;

Un chat peut développer une aversion à son bac à litière si un problème survient alors qu’il est « aux toilettes » comme un inconfort (dégriffage, problème urinaire) ou une mauvaise expérience (surpris par un bruit comme une laveuse en marche, un enfant ou un chien, par exemple);

Un substrat adéquat (litière fine et agglomérante);

Un grand niveau de propreté en tout temps : retirez les besoins chaque jour et changez le substrat au complet chaque semaine (nettoyez le bac avec du savon à lessive, au besoin).

Les problèmes de marquage urinaire

Si les règles de base du bac à litière sont toutes respectées, il s'agit peut-être d'un problème de marquage urinaire. Bien que ce comportement soit tout à fait normal, il reste non souhaitable par tout maître.

Cette cause peut être stimulée par le stress et l’anxiété. Si le félin est déstabilisé ou à la recherche de sécurité, il marque alors son territoire.

Voici quelques signes pour reconnaître ce comportement et le déceler :

L’animal renifle d'abord l’endroit, puis urine en position debout sur des surfaces verticales (un mur ou un meuble par exemple);

Il peut réaliser un flehmen (c’est-à-dire qu’il retrousse ses lèvres pour respirer en utilisant l’organe voméro-nasal situé sur son palais pour sentir les phéromones);

Il reste bien debout, le dos bombé, la queue verticale et frétillante;

Il peut miauler et renifler la zone fraîchement marquée.

Les causes possibles de ce comportement peuvent être la compétition entre chats d’une même famille, l'arrivée d’un nouveau chat dans le voisinage (contact visuel par la fenêtre), le stress causé par un changement comme un nouveau membre dans la famille, des rénovations, un déménagement ou même un changement de routine (nouvel emploi).

À chaque problème sa solution! Voici quelques pistes de solutions aux problèmes de marquage urinaire :

La stérilisation L'éliminination de la cause lorsque c'est possible. Autrement, consultez. L'enrichissement de l’environnement avec des activités stimulantes et variables. Par exemple, faites-les travailler pour leur nourriture. La médication (antidépresseurs et/ou médicaments contre l’anxiété) L'ajout d'un diffuseur de phéromones apaisantes Feliway

En conclusion, consultez rapidement lors de problèmes de litière et, de grâce, n'attendez pas de vous rendre à l'étape de songer à l'euthanasie.