Voyez les photos exclusives du voyage de Sabrina Cournoyer au Vietnam

Sabrina Cournoyer a pris une pause de l'hiver dans les dernières semaines et s'est envolée en plein coeur du Vietnam. Découvrez le récit de voyage complet de Sabrina et des photos exclusives tirées de son album photo personnel.

• À lire aussi: Sabrina Cournoyer nous fait rêver de soleil et de chaleur avec ses photos de voyage

• À lire aussi: Vacances : Sabrina Cournoyer se confie sur son incroyable retraite au Panama

Notre chroniqueuse culturelle s'est offerte des vacances de rêve dans un pays complètement idyllique durant le mois de février.

À son retour, elle accepte gentiment de nous partager ses coups de coeur locaux ainsi que de magnifiques clichés pris tout au long de ses vacances en Asie.

Un début de séjour dans la capitale

Sabrina a débuté son périple en plein coeur de la capitale du Vietnam, soit à Hanoï. On la voit sur cette photo, à sa toute première journée sur place, lors de la visite d'un temple situé sur une petite île dans le lac Hoan Kiem.

Courtoisie Sabrina Cournoyer

Cap sur Hội An

La grande voyageuse a ensuite mis le cap sur Hội An, une magnifique ville de la côte centrale du Vietnam, connue pour sa vieille entité bien préservée.

Courtoisie Sabrina Cournoyer

Dans cette même ville, Sabrina et son copain avec qui elle voyageait, ont fait la rencontre de jeunes qui souhaitaient pratiquer l'anglais avec les touristes qu'ils croisaient dans les jolies rues colorées.

Courtoisie Sabrina Cournoyer

Les deux tourtereaux ont pris le temps de répondre à leurs questions et de jaser avec ces jeunes Vietnamiens. Aux dires de Sabrina, ils étaient complètement adorables!

Notre chroniqueuse aux arts et spectacles avoue avoir eu un véritable coup de coeur pour cette ville au charme indéniable. Ses photos tirées de son album personnel parlent d'ailleurs d'elles-mêmes...

Courtoisie Sabrina Cournoyer

La jolie blonde a aussi profité de son passage à Hội An pour visiter l'un des nombreux lieux incontournables du Vietnam : les villages de pêcheurs.

Maggie Boucher photographe

Les Montagnes de Marbre à Da Nang

Le périple de trois semaines en tout s'est poursuivi dans la ville de Da Nang, troisième ville du Vietnam en nombre d’habitants, réputée par son splendide cadre entre mer et montagnes.

Accompagnée de son copain et de deux amis québécois en vacances sur place au même moment, Sabrina s'est aventurée dans une impressionnante grotte qui se trouve en plein coeur des Montagnes de Marbre ou « Marble Mountain ».

Les cinq montagnes sont un haut lieu de pèlerinage bouddhiste et hindouiste, de nombreux sanctuaires, temples et pagodes creusés dans le calcaire contiennent des statues de toutes sortes, parfois taillées à même la roche dont la plus belle pièce est probablement un magnifique bouddha taillé dans la roche.

Notre chroniqueuse au culturel a avoué que les escaliers étroits pour atteindre le fond de la grotte donnaient le vertige, mais la visite de l'endroit en valait vraiment la peine!

Courtoisie Sabrina Cournoyer

Une croisière dans la baie d'Halong

Les amoureux ont ensuite pu profiter de trois jours plus paisibles, loin des bruits de klaxons de la ville, dans la splendide baie d'Halong.

Située au nord-est du Vietnam, cette baie est l'une des merveilles naturelles les plus incroyables de Mère Nature, et l’un des trésors les plus prisés du pays.

À 3 heures et demie de route d'Hanoï, la baie d’Halong est un incontournable lors d'un séjour dans cette région du continent asiatique.

Courtoisie Sabrina Cournoyer

Ils en ont d'ailleurs profiter pour faire un arrêt l'instant d'un avant-midi sur l'île de Cat Ba, située sur le flanc sud de la baie d’Halong.

Courtoisie Sabrina Cournoyer

Il s'agit d'une véritable mine d’or pour les amoureux de la nature. Cet archipel est aussi une réserve biologique importante, reconnue par l'UNESCO.

Une sympathique promenade à vélo sur l'île complètement idyllique de Cat Ba restera certainement gravée dans leur mémoire.

Courtoisie Sabrina Cournoyer

Un passage mémorable à Sa Pa

Destination par excellence pour admirer les rizières en terrasses à couper le souffle et rencontrer des tribus montagnardes, Sa Pa est une ville située au nord du Vietnam, près de la frontière chinoise.

Courtoisie Sabrina Cournoyer

Sa Pa est parfois aussi synonyme d’épais brouillard recouvrant la ville et sa région. Notre chroniqueuse en a d'ailleurs été témoin lors de son passage à 1 650 m d'altitude. Voici une photo de son hôtel (même endroit que la photo précédente) dans le brouillard fantomatique du soir!

La ville les plongeait dans une toute autre ambiance le soir venu lorsque le brouillard s'installait pour de bon.

Courtoisie Sabrina Cournoyer

C'est d'ailleurs à Sa Pa que Sabrina et son chum François ont fait la rencontre de deux humains d'exception : le couple formé de Su Linh et de Suong.

Ces quatre journées passées avec eux à Sa Pa figurent parmi les moments les plus marquants de leur voyage.

Courtoisie Sabrina Cournoyer

C'est avec (et grâce à) eux qu'ils ont découvert Sa Pa et ses beautés, entre autres, en faisant un trek d'une journée en compagnie de Su Linh, « merveilleuse guide au grand coeur » selon l'aventurière de l'équipe de Salut Bonjour.

Courtoisie Sabrina Cournoyer

Sabrina Cournoyer n'est pas prête d'oublier cette randonnée à travers les rizières, les vallées et les petits villages au creux des sillons.

Courtoisie Sabrina Cournoyer

La sensible chroniqueuse qu'on aime tant avoue avoir été en larmes lorsqu’elle a dû lui faire ses aurevoirs à la fin de son séjour.

Courtoisie Sabrina Cournoyer

En terminant, ajoutons à cela une autre belle rencontre réalisée dans un café toujours du côté de Sa Pa.

C'est en se rendant chez The Mist Sapa (Sabrina ayant été fortement attirée par le frenchie présent sur place) qu'elle y a fait le rencontre de Phuong, la très sympathique propriétaire avec qui elle a jasé durant quelques heures.

Courtoisie Sabrina Cournoyer

Le duo de voyageurs est reparti du café avec une bouteille d’alcool de riz maison, un cadeau offert par la maison.

Voilà une autre belle rencontre à ajouter au carnet de voyage de la belle Sabrina!

Courtoisie Sabrina Cournoyer

Si le récit de voyage et les hallucinantes photos de Sabrina vous ont fait rêver, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de découvrir le Vietnam à votre tour... un jour!

Retrouvez Sabrina à la barre des segments culturels, du lundi au jeudi, dàs 6h sur les ondes de TVA ou sur l'application TVA+.