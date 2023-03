10 ensembles de draps les plus vendus sur Amazon

Puisqu'on passe une grande partie de notre vie à dormir, il est primordial de s'offrir des draps de qualité, qui sauront nous assurer un sommeil récupérateur. Tous les ensembles de draps qui se trouvent dans cette liste ont été testés et approuvés par des milliers de dormeurs. Découvrez le top 10 des draps les plus vendus sur Amazon.

• À lire aussi: Voici les meilleurs draps pour ne pas transpirer

10 ensembles de draps les plus vendus :

1. Ensemble de draps pour lit deux places

Avec plus de 150 000 évaluations, cet ensemble de drap est le plus vendu sur Amazon. Fabriqué à partir de tissu doux en microfibre, cet ensemble de draps comprend quatre pièces pour un lit deux places. Même après plusieurs lavages, les draps ne rétrécissent pas et ne décolorent pas.

2. Ensemble de draps basic en microfibre

Si plusieurs personnes ont acheté cet ensemble de draps comprenant quatre morceaux, d'autres choisissent de l'acheter à la pièce, en choisissant seulement le drap contour ou la taie d'oreiller. Cet ensemble de draps est offert en 40 couleurs.

3. Ensemble de draps extra doux

Cet ensemble de draps quatre pièces comprend deux taies d'oreiller, un drap plat et un drap-housse ajustable. En plus d'être extra doux, ces draps laissent une sensation de fraîcheur sur la peau. Ils sont parfaits pour ceux qui transpirent la nuit.

4. Ensemble de draps en coton à fibres longues

Cet ensemble de draps à poches profondes est conçu à partir de coton peigné à fibres longues de 400 fils au pouce carré. Très populaires sur Amazon, ces draps sont respirants, doux et soyeux.

5. Ensemble de draps super doux

Cet ensemble de draps de grande qualité est fabriqué à partir de coton 1 800 fils au pouce carré, ce qui assure douceur et confort. Hypoallergéniques, ces draps sont résistants aux taches, à la transpiration, en plus d'être infroissables.

6. Ensemble de draps en bambou

Ces draps sont confectionnés à partir d'un mélange de rayonne, dérivé de bambou de grande qualité. Cet ensemble comprend six pièces, dont quatre taies d'oreiller, un drap plat et un drap-housse avec poche afin de s'adapter à toutes les dimensions de matelas.

7. Ensemble de housse en microfibre brossée ultra douce

Cet ensemble comprend une housse de couette avec fermeture éclair ainsi que deux taies d'oreiller. Chaque pièce est conçue en microfibre brossée, ce qui rend les draps doux, respirants et infroissables, et ce, même après plusieurs lavages.

8. Ensemble de draps de style vintage

Les quatre pièces de cet ensemble de draps possèdent une touche vintage. L'ajout d'une délicate bordure en relief donne un look élégant et douillet. Inspiré des draps qualité hôtel, cet ensemble est idéal pour ceux qui ont tendance à avoir froid la nuit puisqu'il conserve la chaleur du corps, de façon exceptionnelle.

9. Ensemble de draps plus doux que du coton égyptien

Ceux qui sont à la recherche de draps très doux peuvent arrêter de chercher! Ces draps sont plus doux que des draps de coton égyptien ou de coton biologique, en plus de procurer la fraicheur et la respirabilité désirée pour une nuit de sommeil réparatrice.

10. Ensemble de draps haut de gamme

Cet ensemble de draps haut de gamme est fabriqué dans un tissu en microfibre double brossé de qualité supérieure de 1800 fils. En plus d'être durable, ces draps sont d'une douceur incomparable.

