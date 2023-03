Nos chroniqueurs rendent hommage aux grandes femmes de Salut Bonjour!

En cette Journée internationale du droit des femmes, l'agente masculine de Salut Bonjour a rendu hommage à Eve-Marie, Sabrina, Géraldine et Annie-Soleil à travers de touchants témoignages.

Charles-Antoine, notre chroniqueur aux sports, reconnaît le dévouement et l'assiduité de ses collègues féminine. Il leur voue un énorme respect!

« Un réel plaisir de travailler avec des femmes extrêmement compétentes, au sommet de leurs domaines respectifs, assidues, dévouées et tellement sympathiques.



Eve-Marie incarne la rigueur, l’équilibre, les connaissances approfondies dans tous les domaines ... tout en étant une leader née tellement sympathique et facile d’approche.



Sabrina possède une aisance incroyable à naviguer entre tous les volets du domaine culturel. Elle transmet ses passions mieux que quiconque. Elle a la capacité à capter son auditoire et à susciter de la curiosité. C’est un plaisir d’avoir une conversation avec elle tant en ondes qu’hors d’ondes.



Géraldine a une bonne humeur contagieuse. Elle est tellement drôle et accessible. Elle est tellement solide en ondes...tant dans la livraison de son contenu que dans sa grande capacité d’adaptation et sa répartie impressionnante.



Annie-Soleil est une encyclopédie. Elle peut résumer la carrière d’un artiste en 30 secondes tout en gardant une légèreté.

C’est toujours un plaisir d’être en sa compagnie. »

Alexandre Dubé, notre chroniqueur aux nouvelles, travaille aux côtés d'Ève-Marie Lortie depuis une dizaine d'années. Il a tenu à souligner la femme d'exception qu'elle est.

« Je me sens vraiment privilégié de travailler avec une femme comme Eve-Ma depuis bientôt 10 ans à Salut Bonjour week-end. Au fil des ans, j'ai toujours pu compter sur sa grande loyauté. D'ailleurs, je lui en serai toujours extrêmement reconnaissant. J'admire son grand talent d'animatrice, sa vivacité d'esprit, son intelligence, sa sensibilité et sa grande bienveillance. Elle mène de main de maître ses entrevues et réussit toujours à rendre à l'aise ses invités sur le plateau. Hors caméra, Eve-Ma est également une grande leader, une femme rassembleuse qui se soucie toujours du bien-être de son équipe et de ses collaborateurs. Dans la vie, il y a des rencontres déterminantes sur le plan professionnel et personnel. Eve-Ma en est définitivement une! »

Félix, notre présentateur météo, avait un gentil mot à dire sur chacune d'elle! Tous les jours il est épaté par les grandes femmes qui se trouvent à l'antenne de Salut Bonjour.

« Je souhaite à n’importe qui d’avoir une personne comme Gégé dans sa vie. Elle trouvera toujours la façon d’embellir la journée de quelqu’un autour d’elle, par son sens de l’humour spontané, sa précieuse ouverture et son écoute infinie. Malgré la distance entre elle et moi, il n’y a pas une journée sans se donner des nouvelles. Elle a une place importante dans ma vie; elle me pousse à me dépasser ! Je t’aime Gé !



Vous trouverez en Sabrina une partenaire de karaoké IDÉALE ! En fait, Sab est une alliée de fun ! À travers la vie que l’on mène, elle trouvera toujours un moment pour lâcher son fou et c’est ce que j’admire d’elle. Peu importe la durée du moment sans se côtoyer, les retrouvailles sont toujours naturelles et réconfortantes.



Eve-Marie, c’est générosité, équipe, travail, plaisir et équilibre. Pour mener un bateau comme Salut Bonjour Week-end, il en faut de l’équilibre. Peu importe le sérieux d’un segment, il y aura toujours de la place pour un rire sincère. Et ça, ça nourrit mon équilibre. Merci pour ton accueil et de la place que tu m’as faite dans l’équipe !



Rayonnante Annie-Soleil, une passionnée ! Quand elle aime, il n’y a pas de demi-mesure. Que ce soit un nouveau morceau de vêtement... ou de musique, elle sera toujours une fière porte-parole que ce qui fait battre son cœur ! »

Jean-Michel, notre chroniqueur aux sports, ne manque pas de constater à quel point il est chôyé de travailler avec des femmes aussi inspirantes au quotidien!

« C’est un réel plaisir de travailler avec des femmes aussi sympathiques et compétentes que Sabrina, Géraldine, Ève-Marie et Annie-Soleil. Je me compte privilégié de pouvoir côtoyer des personnes si inspirantes ayant des parcours exceptionnels et variés. Nos femmes de Salut Bonjour sont uniques et chacune d’elles apporte beaucoup à l’équipe. »

Hugo, notre chroniqueur aux médias sociaux, reconnaît la chance qu'il a de travailler aux côtés d'une si grande femme comme Ève-Marie.