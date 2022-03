Escapade détente: 8 endroits parfaits pour relaxer et méditer cet hiver

Vous êtes déterminé à retrouver la zénitude dans votre quotidien? Pour commencer, offrez-vous une escapade détente dans l’un de ces 8 lieux enchanteurs afin de recharger vos batteries.

Que vous préfériez vous détendre au spa, en plein cœur de la nature ou dans le confort d’un chalet, la toute nouvelle série NX de Lexus – intuitivement connectée – vous transportera à l’endroit paisible de votre choix pour vous permettre de reconnecter avec le présent.

Pour profiter d’un confort optimal jusqu’à votre arrivée dans votre havre de paix, fiez-vous aux VUS Lexus NX 2022 complètement repensés, y compris le NX 450h+, le premier modèle hybride électrique branchable de Lexus.

Réimaginés de l’intérieur, les modèles NX offrent un design moderne, un espace généreux et une série de technologies intelligentes et d’innovations en matière de conduite, qui comprend notamment le Système de sécurité Lexus+ 3.0 et la Lexus Interface, une expérience multimédia immersive.

Coffre de voiture bien rempli, vous êtes maintenant prêt à plier bagage et partir en escapade détente!

Voici 8 endroits qui offrent un cadre idéal pour méditer et relaxer cet hiver:

1. La Cité thermale Förena à Saint-Bruno-de-Montarville

Plongez dans un univers inspiré des terres d’Islande et d’Allemagne en vous offrant une expérience détente à la Cité thermale Förena. Ce voyage relaxant à la rencontre des eaux vous garantit un ressourcement profond, en plus de vous permettre de renouer avec le lâcher-prise.

2. Le Domaine Saint-Bernard à Mont-Tremblant

Spécialement dédiée aux femmes, cette retraite d’un jour signée Juna est l’activité de prédilection pour vous ressourcer entre amies. Direction Mont-Tremblant pour une journée hivernale qui comprend une séance de yoga, une sortie dynamique en raquettes dans les sentiers du Domaine Saint-Bernard, un repas réconfortant et savoureux ainsi qu’une marche méditative en forêt.

3. Les chalets BESIDE Habitat dans Lanaudière

Offrez-vous quelques jours de tranquillité au cœur d’une forêt centenaire dans la région de Lanaudière. Récemment inaugurés, les premiers chalets BESIDE Habitat proposent un environnement calme et relaxant pour reconnecter avec la nature.

4. Le Strøm Spa de l’Île-des-Sœurs à Montréal

Rien de mieux que de combiner l’expérience thermale du Strøm Spa à un soin du corps ou du visage pour vous détendre. L’alternance entre chaud et froid possède de nombreux bienfaits pour le corps et l’esprit, dont l’amélioration de la circulation sanguine et l’élimination des toxines.

5. Le parc national des Îles-de-Boucherville

Situé à quelques kilomètres du centre-ville de Montréal, ce parc du réseau de la Sépaq s’étend sur cinq petites îles en plein cœur du fleuve Saint-Laurent. En hiver, deux boucles sont accessibles pour les randonneurs offrant un cadre idyllique pour méditer tout en admirant les magnifiques paysages enneigés.

6. Le Spa Eastman dans les Cantons-de-l’Est

La réputation de cet établissement de détente n’est plus à faire! Le Spa Eastman est notamment reconnu pour sa programmation variée de retraites. Que vous souhaitez profiter des bienfaits de l’art, apprendre à méditer, participer à des séances de yoga tout en ayant accès aux magnifiques installations du spa et à la gastronomie unique de l’endroit, vous repartirez détendu à souhait.

7. L’hôtel Beatnik à Bromont

Pour profiter d’une parenthèse relaxante avec un accès privilégié à la nature, optez pour cet établissement rustique et chaleureux. L’hôtel Beatnik propose des chambres, des studios et des suites où poser vos valises et expérimenter les différentes activités qui sont à votre portée dans la région des Cantons-de-l’Est.

8. Le Couvent Val-Morin dans les Laurentides

Wetreat est le projet de Sophie et Jeanne, deux jeunes entrepreneures qui offrent des expériences uniques en nature. Leur retraite de yoga fitness bien-être est une occasion à ne pas manquer au Couvent Val-Morin afin de profiter d’un séjour relaxant et inspirant dans la belle région des Laurentides. Au programme: séances d’entraînement, yoga, méditation, repas végétariens, atelier d’écriture et activités extérieures.

