Le 9h15

Le changement d’heure

En fin de semaine, on avance l’heure. Et à chaque année, revient le même débat. Devrait-on abandonner cette pratique et rester à l’heure d’été toute l’année ? Avec Paul Houde, dans le 9h15 on discute de la question. Paul va aussi nous expliquer d’où vient cette idée de changer l’heure et comment c’est appliqué ailleurs dans le monde.