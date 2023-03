10 sentiers pédestres à découvrir à Gatineau et les environs

Vous prévoyez une escapade dans le secteur de Gatineau prochainement? Lacez bien vos chaussures de marche et découvrez ces 10 magnifiques sentiers pédestres pour vous évader en nature et apprécier la beauté du territoire gatinois.

• À lire aussi: Randonnée pédestre : les meilleurs sentiers pour en faire partout au Québec

• À lire aussi: Les 10 plus belles randonnées à faire en Montérégie

TOP 10 des plus beaux sentiers pédestres à Gatineau

Situé en forêt avec de magnifiques points de vue et des panneaux d’interprétation sur l’histoire et la culture du peuple algonquin, le sentier du Rocher-à-l’Oiseau sera assurément une de vos plus belles randonnées sur votre liste. Le Rocher-à-l’Oiseau est reconnu comme une site archéologique de grande importance.

La randonnée de 9 km aller-retour à travers la forêt vous prendra de 3 à 4 heures. Découvrez des vues incroyables des belvédères et tremper vos pieds dans la Rivière des Outaouais ou baignez-vous dans le lac au sommet.

Pensez à apporter vos collations et votre bouteille d’eau! Les bottes de randonnée sont de mises pour cette expédition. Passages glissants et périlleux par endroit. Déconseillé aux jeunes enfants.

2. Parc régional du Mont Morissette, Blue Sea

Situé à 115 km au nord de Gatineau–Ottawa dans la municipalité de Blue Sea, le Mont Morissette s’élève à une hauteur de 400 mètres et s’étend sur une superficie de 589 hectares. Découvrez 13 km de sentiers balisés pour la randonnée pédestre et la raquette l’hiver.

Une tour d’observation panoramique de 18 mètres de hauteur offre des vues sans pareil sur une douzaine de lacs, dont le majestueux lac Blue Sea. Un refuge avec poêle à bois et un belvédère ont été aménagés au sommet de la montagne. En plus, ce site est accessible 4 saisons par année!

3. Parc de la Gatineau, Chelsea

Surnommé le poumon vert de l’Outaouais, le parc de la Gatineau s’étend sur 361 km2 de collines et de forêts. Sa riche biodiversité et sa proximité à la ville en font un véritable paradis des amateurs de plein air qui pratiquent notamment la randonnée pédestre.

Ouvert 4 saisons, le parc de la Gatineau offre 11 kilomètres de sentiers de marche et de randonnée, dont le niveau de difficulté varie de facile à difficile.

PERO est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de collaborer et soutenir le développement d’activités non motorisées récréotouristiques dans la Vallée-de-la-Gatineau.

L'organisme a développé et mis à niveau un réseau de 12 sentiers pédestres disponibles durant les quatre saisons (pas tous les sentiers), à pieds ou en raquettes. Consultez leur site Web pour tous les détails.

Le site de Champboisé de L’Ange-Gardien propose 5 km de sentiers de randonnée pédestre en bordure de la rivière du Lièvre.

Amateurs de plein air, vous y trouverez un décor enchanteur dans un milieu boisé avec des sentiers pour les randonneurs de niveau débutant et intermédiaire. Un bel endroit pour se dégourdir en toutes saisons, et en plus l'accès au site est tout à fait gratuit!

Facebook Corporation plein air de la Lièvre

Partez à la découverte de l’une des plus anciennes forêts de l’est de l’Amérique du Nord été, automne, hiver ou printemps à la Réserve écologique de la Forêt-la-Blanche. Les 12 km de sentiers, accessibles à pied ou en raquette, vous feront apprécier les merveilles du monde forestier! Les sentiers sont accessibles tous les jours de 9h à 17h.

Le centre d’interprétation est ouvert de 10h à 16h du mercredi au dimanche presque toute l'année. Lorsque le centre d’interprétation est fermé, vous pouvez payer directement à la boîte de perception installée près de la porte d’entrée du centre.

7. Parc des Montagnes Noires de Ripon, Ripon

Ouvert à l'année, le Parc des Montagnes Noires de Ripon possède 17 sentiers totalisant 25 km, permettant, entre autres, la randonnée pédestre.

Le sentier du belvédère (#7) est l'un des sentiers les plus visités grâce à une boucle de 4 km qui relie le stationnement P2 au belvédère et la tour d’observation. Le temps de marche est d’environ 1h15 et son degré de difficulté est intermédiaire. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter la carte des sentiers.

8. Chutes de Plaisance, Plaisance

Visitez le majestueux site naturel et historique des chutes de Plaisance accessible sur 3 saisons! Un lieu idéal pour un pique-nique en famille ou avec des amis. Un belvédère, des aires d'observation et un sentier pédestre de 2 km vous permettront d'admirer la beauté naturelle des lieux.

Avec leurs 63 mètres de dénivellation, les chutes ont été un facteur économique déterminant dans la décision d'y établir, dans les années 1800, le village de North Nation Mills qui est aujourd'hui disparu. Sur le site, des panneaux d'interprétation vous permettront de découvrir cette partie importante de l'histoire de la Petite Nation.

Facebook Patrimoine et Chutes de Plaisance

9. Parc national de Plaisance, Plaisance

Situé au cœur de la rivière des Outaouais, le parc national de Plaisance constitue un endroit de prédilection pour les amateurs de plein air. Marchez au cœur des marais, un écosystème si vivant où s'activent jour et nuit oiseaux, poissons, mammifères, reptiles et amphibiens. À l’été, les plantes aquatiques sont en floraison : un spectacle d’une grande beauté à ne pas manquer.

Les cinq circuits pédestres du parc sont très accessibles, et ce, sur 3 saisons. Ils permettent même de marcher dans des secteurs généralement difficiles d’accès lors des crues printanières. Nous avons qu’à penser à l’incontournable parcours de la Zizanie-des-Marais avec son sentier flottant ou encore au parcours du Marais-aux-Rubaniers avec son sentier du pilotis. Ouvrez l’œil aux différents habitats!

L'ouverture de tous les sentiers est conditionnelle à la température.

10. La route des Zingues, Duhamel

Le sentier de la Route des Zingues, par allusion à la Route des Indes, serpente entre les lacs Gagnon et Preston dans la municipalité de Duhamel. Il est l’un des plus beaux tronçons du Sentier national du Québec. Ces sentiers vous amèneront à des sites d’observation exceptionnels.

Cette route a comme objectif de rejoindre la partie Laurentienne du sentier national à La Minerve et Labelle en passant par le mont Resther dans la Réserve faunique de Papineau-Labelle.