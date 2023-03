Ce shampoing sec se vend toutes les 4 secondes dans le monde!

Si l'arrivée du shampoing sec a révolutionné l'industrie de la beauté il y a quelques années, le produit coiffant de la marque Living Proof semble plus efficace que tous les autres!

Le shampoing sec Perfect Hair Day Advanced de Living Proof est si efficace qu'il se vend toutes les quatre secondes dans le monde, selon les récentes données de la marque américaine. Contrairement à bien des shampoings secs, qui laissent les cheveux crépus et fades, celui-ci offre une brillance incroyable!

Ce shampoing sec nettoie réellement les cheveux, en éliminant le sébum, la sueur et les odeurs. Les cheveux ont l'air d'avoir été lavés, séchés et coiffés, ce qui permet d'espacer le temps entre deux lavages de cheveux et de réduire l'utilsation d'outils chauffants. Coup de grâce : il ne laisse aucun résidu visible à la surface.

Si certains se servent du produit pour rafraîchir la chevelure, d'autres s'en serviront pour donner du mouvement et du volume. En plus de la brillance et de la douceur qu'il offre, ce produit coiffant est reconnu pour offrir du volume instantané aux cheveux ternes et plats.

Ce shampoing sec est si efficace que l'actrice Lily Collins - la protagoniste dans la populaire série «Émily in Paris» - en a vanté les bienfaits sur son compte Instagram. Elle ne jure que par ce shampoing sec, qui lui procure une chevelure brillante et douce.

Le produit, sans silicone, se présente sous forme d'aérosol. La bouteille de 184 ml se vend 44$, notamment sur Amazon et Sephora.

Pour bien utiliser un shampoing sec, il est conseillé de séparer les cheveux en sections afin d'appliquer une petite quantité d'aérosol sur la racine du cheveu. Il est possible de laisser agir quelques minutes puis de brosser et de coiffer normalement.