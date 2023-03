Rigatonis aux merguez grillées, au citron confit et à la feta

Une recette signée Jean-François Plante.

Préparation : 15 min

Cuisson : 10 min

Portions : 4

INGRÉDIENTS

330g (11 oz) de rigatonis

2 c. à soupe d’huile d’olive

La chair de 8 saucisses merguez à l’agneau

4 gousses d’ail, émincées

Une vingtaine d’olives Kalamata, dénoyautées et coupées en deux

1 c. à soupe de citron confit en brunoise

1/2 petit oignon rouge, émincé très finement

125 ml (1/2 tasse) de bouillon de volaille

5 c. à soupe de persil plat, ciselé

3 c. à soupe de menthe fraîche, ciselée finement

200g (7 oz) de feta, coupée en petits dés + un peu de feta émiettée pour garnir

1/3 c. à thé d’harissa

80 ml (1/3 tasse) d’huile d’olive extra vierge

2 c. à soupe de jus de citron

Sel et poivre du moulin

PRÉPARATION

1. Dans une grande casserole d’eau bouillante légèrement salée, cuire les pâtes jusqu’à ce qu’elles soient al dente.

2. Pendant ce temps, dans une poêle à frire, faire chauffer l’huile d’olive à feu moyen. Ajouter la chair de merguez. Saler et poivrer, puis cuire environ 3 minutes en séparant la chair à la fourchette. Ajouter l’ail, les olives, le citron confit et l’oignon rouge, puis cuire encore 2 minutes.

3. Déglacer avec le bouillon de volaille et laisser réduire de 2 minutes. Ajouter la moitié des herbes fraîches, la feta et l’harissa et chauffer de 2 à 3 minutes encore. Saler et poivrer au goût.

4. Égoutter les pâtes et les transférer dans un grand bol. Incorporer l’huile d’olive, le jus de citron et l’autre moitié des herbes fraîches. Mélanger délicatement.

5. Rectifier l’assaisonnement de la sauce, puis la verser sur les pâtes chaudes. Mélanger et servir aussitôt dans des bols à pâtes. Garnir d’un peu de feta émiettée, au goût.