Une balade dans la magnifique Grèce

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

1. Un blanc grec qui en offre beaucoup pour seulement une quinzaine de dollars

Moschofilero/Sauvignon Blanc 2021

Helios - Semeli

Péloponnèse - Grèce

Code : 13571646

Prix : 15,80$

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 150 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.6 grammes

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : des croûtons de pita cuits au four et une sauce tzatziki ou une salade de calmars.

Cette cuvée d’entrée de gamme n'a rien à rougir devant de nombreuses bouteilles coûtant 4 ou 5 dollars de plus l'unité. Avec des parfums des zestes d'agrumes et de fleurs blanches, une bouche bien vigoureuse puis une finale fraîche et désaltérante, tout est là et rien ne fait défaut. Le candidat parfait pour le printemps qui est à nos portes. Ne l'oubliez pas plus de 12 ou 18 mois dans votre cellier.

2. Un très réussi blanc de Macédoine signé par l’un des meilleurs producteurs du pays

Assyrtiko/Malagousia 2021

Domaine Gerovassiliou

Epanomi - Macédoine - Grèce

Code : 10249061

Prix : 20,60$

Disponibilités : + 500 bouteilles et 160 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.2 grammes

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec des morceaux de pitas et un houmous grec, un poisson entier grillé ou des brochettes de poulet.

Tous les vins de ce superbe domaine grec méritent de se retrouver dans votre verre! Ce blanc allie netteté, tension, vigueur et tonicité. Ses notes sont invitantes, sa bouche est propre et sans flafla. Une cuvée à hisser parmi les meilleurs choix de vin blanc à 20$ qui sont disponibles sur notre marché. Vous pourriez le laisser encore 2-3 bonnes années à l'horizontale dans votre réserve personnelle.

3. Un rouge du nord de la Grèce exclusivement fait de xinomavro

Xinomavro 2019

Domaine Thymiopoulos

Naoussa - Macédoine - Grèce

Code : 13288218

Prix : 23,85$

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 110 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.7 gramme

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : une moussaka grecque, un souvlaki de porc ou un gyros d'agneau.

Qui a dit qu'il n'y avait de bons vins rouges en Grèce? Certainement pas moi! Cette cuvée biologique monocépage (100 % xinomavro) nous offre un très bon exemple du plein potentiel qualitatif, en matière de vin rouge, de ce que ce magnifique pays peut nous offrir. C'est un cru différent, déroutant, quasi-déstabilisant mais ô combien plaisant. Sortez des sentiers balisés et servez-le en dégustation à l'anonymat à vos invités en leur souhaitant Bonne chance ! Vous pourriez le conserver encore 3-4 bonnes années dans votre cachette secrète.