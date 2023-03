Les 10 plus belles montagnes pour le ski de printemps au Québec

Les rayons du soleil sont de plus en plus forts et le mercure monte doucement. Tout s'aligne tranquillement pour donner le coup d'envoi officiel au ski de printemps. Voici notre TOP 10 des plus belles montagnes pour vivre la meilleure expérience de ski de printemps au Québec.

• À lire aussi: Des suggestions d'activités familiales à faire au Québec [2023]

• À lire aussi: Les 10 meilleurs casques protecteurs de ski pour femmes [2023]

Les plus grands fervents de ski adorent la période du ski de printemps alors qu'on peut enlever quelques couches et dévaler sur des pentes en prenant un bon bain de soleil.

TOP 10 des plus belles montagnes pour le ski de printemps au Québec

1. Station Mont Tremblant, Laurentides

À Tremblant, on mise très fort sur le ski de printemps, ce qui en fait un incontournable si vous souhaitez vous y initier cette saison.

Vous pourrez faire le plein de vitamine D entre deux descentes grâce aux nombreux endroits aménagés pour profiter des belles journées printanières à la montagne.

Facebook Tremblant

2. Massif de Charlevoix, Charlevoix

Au printemps, prenez une pause au Massif de Charlevoix. La montagne se met en pleine opération printanière avec le ski de printemps jusqu’au 9 avril 2023.

Une remontée mécanique sera en opération tous les jours au printemps pour vous permettre d’observer le magnifique paysage panoramique ou tout simplement pour faciliter vos randonnées en montagne.

Facebook Le Massif de Charlevoix

Pour faire du ski sous les chauds rayons du soleil, le Massif du Sud est l'endroit tout indiqué. Encore cette année, la Station touristique Massif du Sud sera la station par excellence pour le ski de printemps et l'une des dernières à fermer en avril.

Cette station se distingue des autres, car elle bénéficie des chutes de neige les plus abondantes de la grande région de Québec, soit plus du double de la quantité de neige qui tombe habituellement en ville ou dans plusieurs autres stations de ski.

Facebook Station touristique Massif du Sud

Dès que la chaleur du printemps se faire ressentir, le ski de printemps se pratique sur les trois versants de montagne du Mont-Sainte-Anne, et ce, jusqu'au 16 avril (ou 23 avril, si la température le permet).

Conditions printanières en pistes et soleil éclatant, c’est le moment de chausser vos skis pour un week-end sur les pentes!

Facebook Mont-Sainte-Anne

Skiez en famille à la Station du Mont Gleason du côté de Warwick au Centre-du-Québec. Accessible pour toute la famille, cette montagne et ses multiples pistes vous feront adorer le ski de printemps.

Crédit photo : Sylvain Perreault

Le Mont Sutton se mérite aussi une place de choix sur ce palmarès pour le ski de printemps. Avec ses pentes et ses sous-bois pour tous les calibres de skieur, cette montagne vaut vraiment le détour pour une journée active sous un beau soleil de printemps.

Bernard Brault

Au Parc du Mont Saint-Mathieu, l’hiver n'a pas dit son dernier mot... Grâce à la neige artificielle, cette station prévoit garder les pistes ouvertes jusqu'à la mi-avril. Réservez en ligne, car les places demeurent limitées.

Facebook Parc du Mont-Saint-Mathieu

Ciel bleu, ambiance festive! Bienvenue au ski de printemps signé Sommet Saint-Sauveur. Il n'y a pas de moment plus agréable que le mois de mars pour une sortie en ski sur cette montagne située dans les Laurentides.

Facebook Sommet Saint-Sauveur

Vous ne skiez pas? Leur terrasse se fera un plaisir de vous accueillir pour un petit drink (ou deux) au soleil!

Facebook Sommet Saint-Sauveur

Faites un arrêt à Bromont au printemps alors que le ski bat toujours son plein! Dévalez les pistes tout en vous faisant dorer la couenne sur la terrasse extérieure.

Rassemblez-vous en famille et entre amis sur place le 4 avril prochain. Les conditions s’annoncent parfaites et de nombreuses activités vous attendent au pied du Versant du Village : taureau mécanique, courses de skis géants, courses de poches de patates, Hit Hammer, jeux de poches géants, roue de fortune, animation et ambiance musicale pour tous!

Facebook Bromont, montagne d'expériences

Situé au cœur du massif des Monts-Valin, Le Valinouët est l’un des seuls centres de ski au Québec proposant une neige 100% naturelle. Avec un enneigement moyen de plus de six mètres, cette montagne est un véritable paradis de l’or blanc.

Même si le ski de printemps signifie que la saison tire à sa fin, Le Valinouët met tout en oeuvre pour satisfaire les skieurs de passage sur sa montagne.