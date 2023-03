Si vous êtes adepte du « meal prep », cette pratique qui consiste à préparer à l'avance tous vos repas de la semaine, voici nos 20 meilleures recettes pour vos lunchs ou vos menus pour les soirs pressés.

Avec le fameux « meal prep », vous choisissez une journée où vous cuisinez tout ce que vous mangerez dans les jours qui suivront.

Par exemple, le dimanche, on fait les emplettes au supermarché en profitant des meilleures aubaines de la semaine en circulaire puis on s'attaque à la préparation.

Autrement dit, on coupe les légumes, on cuit la viande et on préportionne les repas pour qu'il ne vous reste qu'à les réchauffer le temps venu.

Nos 20 meilleures recettes de « meal prep »

On prend, au choix, du poulet, du saumon, du tofu ou des crevettes comme base pour cette soupe parfaite pour les lunchs.

Cette recette de chili est aussi délicieuse lorsqu'on la mange fraîchement cuisinée que réchauffée le lendemain.

Ces boulettes hyper faciles à faire pourront combler vos repas pour les soirs de semaine pressés.

On le déguste avec du pain pita, des nachos ou en trempette avec des légumes.

Créée par Jonathan Garnier, cette salade est simple et assez facile à préparer en « meal prep » avec des légumes frais.

Ce met est parfait pour être préparé d'avance. Savourez ce menu durant des jours en prévoyant d'assez bonnes quantités pour nourrir plusieurs bouches.

Pour les lunchs ou pour un souper de semaine, cette recette de boeuf et de pommes de terre à la coréenne fera le plaisir de tout le monde autour de la table.

Si vous appréciez les saveurs de la cuisine indienne, vous raffolerez de cette recette intégrant de nourrissants pois chiches.

Ajoutez cette saine et économique recette de salade de légumineuses au thon à vos prochaines journée de « meal prep » et vous nous en remercierez.

Cette recette de filet de porc, prête en moins de 15 minutes, est une magnifique option pour vos journées de préparation de repas. Avec sa sauce crémeuse aux champignons, la viande ne jamais jamais sèche même si réchauffée par la suite.

Essayez cette succulente recette végétarienne de tofu sauté aux noix de cajou concoctée par Jonathan Garnier! Elle est parfaite pour vider le frigo avec ce que vous avez sous la main.

Simple comme bonjour, cette recette ne nécessite que cinq minutes de préparation. Elle est donc idéale si vous voulez vous initier au « meal prep » et concocter plusieurs repas en même temps.

Optimisez votre temps en amont d'une semaine occupée à la maison grâce à ce riz frit qui peut contenir les grands oubliés du frigo.

Gagnez de précieuses minutes au quotidien en cuisinant ce sublime poulet au chorizo à l'avance! Impossible de le regretter.

Si vous pensez perdre vos poivrons achetés en trop, cuisinez cette recette qui s'envoie hyper bien en boîte à lunch.

Rentabilisez votre session de préparation en cuisine avec cette salade de brocoli. Elle peut aussi être bien être servie en accompagnement qu'en lunch au bureau.

Faites votre propre sauce teriyaki et cuisinez quelques filets de saumon en même temps. Vous serez content·e de pouvoir compter sur ce repas déjà tout prêt lors des journées qui se terminent plus tard.

Cette réconfortante soupe-repas poulet et nouilles est un excellent menu dépanneur à sortir du réfrigérateur quand le temps manque à l'horaire.

Rapide et économique, ce macaroni garni de pancetta et d'oeufs comblera les enfants. Bye bye culpabilité lorsque vous n'avez pas le temps de préparer de souper.

Cette recette est un incontournable pour vos « meal prep » grâce à ses quelques ingrédients qu'on a pratiquement toujours à la maison. L'essayer, c'est l'adopter!