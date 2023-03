Entrevue

Gabriel Sabourin aime autant jouer qu’écrire ces temps-ci!

Gabriel Sabourin doit être plutôt fébrile ces jours-ci. Pif-Luisant, la pièce de théâtre qu’il a écrite et dans laquelle il joue, prend l’affiche à compter de demain au Théâtre du Rideau Vert. On en discute avec lui et on en profite également pour lui parler de son rôle dans Les moments parfaits.

La suite de l'entrevue: