Le 9h15

Arrivez-vous à déconnecter du travail ?

Une fois votre journée terminée, arrivez-vous à déconnecter du travail ?

Est-ce que votre employeur a tendance à vous appeler en dehors des heures de bureau À l’heure où la technologie est partout dans nos vies, le fameux «droit à la déconnexion» est un sujet dont on discute de plus en plus. On fait le tour de la question avec la spécialiste du monde du travail Annie Boilard.