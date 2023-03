Les 8 sandales Crocs les plus hot de l'été 2023

Il y a maintenant 10 ans que la sandale Crocs s'imposait par son confort ultime! Depuis, plusieurs ont condamné l'apparence de cette sandale en plastique, maintenant devenue emblématique. Qu'il n'en déplaise à certains, la sandale Crocs se vend plus que jamais.

Les 8 Crocs les plus hot de l'été 2023 :

1. La sandale Crocs plateforme

La sandale plateforme classique est le summum de la simplicité avec des caractéristiques plus féminines et délicates. Cette nouvelle chaussure Crocs arrive juste à temps pour la saison estivale. Il est aussi possible de la personnaliser avec les breloques!

2. La sandale Crocs Margaritaville

Détendez-vous, les sabots classiques Margaritaville sont arrivés! Cette chaussure tropicale, ornée d’un motif de tourbillon marbré, est surmontée de breloques emblématiques, notamment de glaçons, d'un quartier de lime piquante, d'un véritable ouvre-bouteille et, bien sûr, d’une salière suspendue.

3. La sandale Crocs hawaïenne

Les vacances sont à votre portée avec cette sandale amusante à l'effigie d'un resort hawaïen. Cette chaussure Crocs combine le confort et le style polyvalent que vous aimez porter, que vous soyez en vacances ou à la maison.

4. La sandale Crocs taco Tuesday

Taco, vous avez dit? Si tous les jours sont bien choisis pour manger un taco, le mardi semble un choix plus judicieux pour certains. Ces sandales Crocs vous donneront envie de ranger vos bottes d'hiver pour les prochains mois!

5. Le sabot surélevé vert menthe

Légèrement surélevé, ce sabot est aussi doté d’une semelle extérieure profilée et accrue pour un maximum de confort. Celui-ci est plus mince et plus élégante que la sandale classique. La couleur vert menthe sera, encore une fois, la grande vedette de la saison estivale!

6. La sandale Crocs Brooklyn

Tirée tout droit de la nouvelle collection Crocs, cette sandale est idéale pour l'été. Parce que vous ne devriez jamais avoir à choisir entre le style et le confort, chaque chaussure à talon compensé est dotée de la technologie de mousse LiteRide extrêmement confortable à l'intérieur.

7. La sandale Crocs Baya

Le sabot classique Crocs a été repensé avec un motif estival amusant. C’est la paire parfaite pour laisser parler sa personnalité, mais aussi pour se rendre à une fête, à la piscine ou au parc!

8. La sandale Crocs animal lover

Même l'été, les matinées sont plus fraîches. Gardez vos pieds bien au chaud (et au sec) avec cette paire de sandales, conçue spécialement pour ceux qui doivent promener le chien, tous les matins.

