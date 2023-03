Mois des bébés plantes : Mélanie Grégoire nous partage l'histoire touchante derrière la naissance de son fils

Il y a deux bientôt trois ans, Mélanie Grégoire traversait un moment qui allait changer sa vie, à tout jamais. De cet événement est né son fils, Laurent, ainsi que son projet personnel, le mois des bébés plantes.

En avril 2020, Mélanie Grégoire donnait naissance prématurément à son deuxième enfant, Laurent. À ce moment, notre chroniqueuse en horticulture était loin de savoir tout ce qu'impliquait la néonatologie. Elle l'a appris rapidement, à ses dépens.

« Comme il est né à 30 semaines, mon fils était considéré comme un grand prématuré. Il y a eu beaucoup de complications, ses poumons étaient immatures et il a dû être intubé dès sa naissance. Ç’a été des hauts et des bas », nous raconte Mélanie Grégoire.

Un matin, le médecin qui a sauvé la vie de son fils lui raconte l'histoire de Patrick. Patrick est le fils du président John F. Kennedy, lui aussi né prématurément, à 34 semaines. Comme en 1963, la science n'est pas assez avancée, Patrick décède au bout de 48 heures.

La différence entre hier et aujourd'hui, c'est la recherche.

« Cette histoire m'a énormément touché, car Patrick avait la même problématique aux poumons que mon fils. J'ai alors pris conscience que c'est grâce à la recherche et aux avancées que mon fils, ce que j'ai de plus précieux, est en vie et en santé », soutient Mélanie Grégoire.

Lancer le mois des bébés plantes

Un an après la naissance de son fils, soit en mars 2021, elle a eu envie de s'impliquer. Notre chroniqueuse en horticulture, aussi grande passionnée de plantes, a eu l'idée de lancer le mois des bébés plantes, une initiative qui vise à amasser des fonds, lors de la vente de bébés plantes, pour la recherche et les soins en néonatologie.

En 2021, elle a réussi à amasser 82 000$ et l'année suivante, 103 000$. Les bébés plantes de Mélanie Grégoire sont vendus dans plus de 40 centres de plantes au Québec et livrés par des bénévoles. Pour la première fois cette année, les bébés plantes sont aussi distribués dans les IGA à travers la province.

« La moitié de l'argent amassé est remis à la recherche et l'autre moitié est remise à l'unité néonatale de la région où la bébé plante est achetée. Par exemple, si vous achetez votre plante en Gaspésie, une partie ira à l'unité néonatale de la Gaspésie », explique l'instigatrice du mois des bébés plantes.

La principale intéressée se dit touchée par l'engouement autour de cette initiative puisqu'il y a, derrière cette idée, un parallèle très fort à faire avec le fait d'observer son enfant grandir.

Le mois des bébés plantes bat son plein jusqu'au 31 mars 2023!

ACHETEZ DES BÉBÉS PLANTES