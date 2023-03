De magnifiques chemises à carreaux pour venir en aide aux jeunes atteints du cancer

Fort du succès de leur toute première collaboration l'an dernier, Leucan et Hooké s'associent à nouveau cette année et lancent une toute nouvelle chemise isolée afin d'amasser des fonds pour supporter les jeunes atteints du cancer et leur famille.

Pour une 2e année consécutive, ensemble, Leucan et Hooké permettront aux enfants malades et à leur famille de prendre des forces, en pleine nature grâce aux profits générés par les ventes de cette nouvelle chemise canadienne isolée La Force de la Nature.

Chaude, réconfortante et durable, cette chemise à carreaux, au style bien de chez nous, a le look et l’étoffe d’une chemise indémodable. Fabriquée à partir d'un mélange de laine et de polyester, l’isolation 60g est aussi composée à 100% de matières recyclées.

La nouvelle édition de la chemise dans la couleur vert forêt et crème est bonifiée d’avant-bras renforcés pour assurer sa longévité.

Les bouton-pression aux poignets permettent de les ajuster au besoin et une boucle d’accessoire dissimulée dans une des deux poches à la poitrine vous permet d’y accrocher quoi que ce soit.

Avec ses deux poches chauffe-mains à la taille et une poche intérieure, la chemise canadienne a son côté pratique tout en gardant son style.

Les enfants touchés par le cancer sont des forces de la nature

C’est connu, le contact avec la nature a des effets très bénéfiques sur l’humain. On y voit des propriétés réparatrices, une énergie accrue et un renforcement des sentiments de vitalité.

Les enfants, tout comme leur famille, qui traversent la tempête cancéreuse sont de véritables forces de la nature. Les épreuves physiques et psychologiques qu’ils ont à affronter leur demandent énormément d’énergie. Et les journées où ils peuvent s’amuser et oublier la maladie sont aussi rares que précieuses.

Le souhait ultime des deux organisations était donc d'offrir à ces enfants et à leur famille un moment de répit en plein air. Autrement dit, faire en sorte que les bienfaits de la nature les aident à reprendre des forces et leur apportent douceur et réconfort.

Hugo Langlois s'implique pour la cause

Notre chroniqueur Web du week-end, Hugo Langlois, est l'un des ambassadeurs derrière la campagne La Force de la Nature de Leucan x Hooké.

Il a d'ailleurs partagé un reel sur son compte Instagram hier, se rappelant du même coup la chance qu'il a d'être en santé et de pouvoir vivre ses passions.

« Cette campagne là me parle, beaucoup. J’ai de la chance, j’en suis conscient. Je pêche le saumon sur la grande Cascapedia chaque année, grâce à mon chum Antoine! J ́ai même eu la chance de chasser le canard avec Fred, Frank et la gang de Hooké dans un spot de fous sur la Côte-de-Beaupré! J’ai de la chance, beaucoup de chance... mais j’ai surtout la chance d’être le papa de 2 belles filles en santé! Je sais que c’est fragile, je sais que personne n’est à l’abri... et je veux redonner! »

Plusieurs autres ambassadeurs vedettes ont accepté d'embrasser la cause.

Fabien Cloutier, Phil Roy, Geneviève O’Gleman, Christine Beaulieu, Maude Charron, Vanessa Pilon, Rémi-Pierre Paquin, Vincent Dion-Lavallée, Félix-Antoine Tremblay, Pilou, Chuck Hughes et Andréanne Marquis s'impliquent cette année.

Comment se procurer la veste isolée

Disponible pour homme, femme et enfant, soutenez la cause et procurez-vous la vôtre! La chemise canadienne isolée est disponible en ligne ou en magasin, et ce, dans différentes tailles.

Si vous avez envie de faire votre part et d'offrir du répit aux familles qui luttent contre le cancer, offrez-vous cette jolie veste à carreaux pour vos prochaines aventures en plein air.

Femmes

Prix : 179,99 $ chez Altitude Sports

Hommes

Prix : 179,99 $ chez Altitude Sports

Enfants

Prix : 89,99 $ chez Altitude Sports

En achetant la chemise, 100 % des profits seront versées aux familles soutenues par Leucan. Les sommes amassées permettront de financer les activités sociorécréatives offertes par l’Association aux enfants atteints de cancer et à leur famille.

L’an dernier, la campagne La Force de la Nature a permis d’amasser 155 000 $ pour Leucan! L'objectif de cette année est fixé à 200 000 $.

Si vous souhaitez participer à la campagne et commander votre chemise à carreaux Leucan, ne tardez surtout pas! L'an dernier, les chemises se sont envolées en moins de 7 jours.