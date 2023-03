Mascara brun : voici la nouvelle tendance à adopter pour un maquillage naturel

Le mascara est un produit de maquillage indispensable, qui se retrouve dans à peu près toutes les trousses de beauté. Si le mascara noir est indémodable, une nouvelle tendance se dessine à l'horizon : le mascara brun, plus doux et naturel.

Le mascara possède un avantage indéniable, celui de donner de la profondeur au regard, en épaississant et allongeant les cils. Depuis toujours, le mascara noir a la cote, mais cette saison-ci, le brun s'impose comme une évidence. Parce qu'il permet d'obtenir un regard plus discret, le mascara brun est l'alternative qu'attendaient plusieurs femmes pour réaliser un maquillage naturel. Le brun, qui apporte une touche de chaleur et de lumière au regard, s'harmonise à toutes les couleurs d’yeux.

Nombreuses sont les célébrités qui ont choisi d'adopter la tendance! L'actrice américaine Emma Stone est souvent vue avec un mascara brun, qui met en valeur ses yeux verts et crée un look doux et naturel. Même son de cloche du côté de la monarchie britannique : la duchesse de Sussex, Meghan Markle, est connue pour son maquillage minimaliste et naturel, et elle utilise souvent un mascara brun pour allonger et étoffer ses cils.

Pourquoi troquer son mascara noir pour un mascara brun?

Puisque le brun est une couleur plus douce que le noir, le regard s'en voit adouci. Il est l'item beauté par excellence pour celles qui cherchent à réaliser un maquillage de jour plus léger et discret. S'il peut être utilisé pour un maquillage de jour, il est aussi le parfait complément à un maquillage de soirée, plus sophistiqué.

Ce n'est pas parce qu'il donne un look plus discret qu'il n'a pas les mêmes propriétés qu'un autre mascara. Tout comme le mascara noir, le mascara brun offre l'effet allongeant et épaississant que vous recherchez dans un mascara, tout en restant plus naturel.

Comme il est plus délicat, le mascara brun met en valeur la couleur naturelle des yeux. Bien qu'il s'adapte bien aux yeux verts et bleus, il convient à toutes les autres couleurs, des plus pâles aux plus foncées.

Comment choisir son mascara brun ?

1. La texture :

Il est important de choisir une texture qui convient à vos cils. Si vous avez des cils courts et fins, privilégiez une texture allongeant. Si vous avez des cils épais et longs, optez plutôt pour une texture épaississante.

2. La brosse :

La brosse doit être adaptée à la forme de vos cils. Si vous avez des cils droits, choisissez une brosse droite. Si vous avez des cils courbés, optez plutôt pour une brosse courbée.

3. La qualité :

Pour un résultat optimal, il est important de choisir un mascara de qualité. Privilégiez les marques reconnues pour leur expertise en matière de mascara. Il n'y a rien comme un essai pour savoir si vous l'aimez ou non!

Quels sont les meilleurs mascaras bruns ?

1. Mascara brun, L'Oréal Paris Voluminous Original

La brosse courbée ultra-volumisante de ce mascara épouse la forme des cils pour les épaissir uniformément et en douceur.



2. Mascara brun, Maybelline New York

Le pinceau à mascara de Maybelline New York est conçu avec dix couches de poils, qui révèlent un regard sensationnel, mais naturel.

3. Mascara brun, Pupa Vamp!

Avec sa teinte chocolatée, ce mascara révolutionnaire promet un regard naturel et surdimensionné.

4. Mascara brun, COVERGIRL

Le mascara marron de COVERGIRL fournit jusqu'à 10 fois plus de volume que les cils nus.

5. Mascara brun, e.l.f. Lash It Loud

Le mascara brun e.l.f. est fabriqué à partir d'ingrédients doux pour les cils. Pour un regard défini et naturel, c'est le mascara qu'il vous faut.

