Voici pourquoi acheter un billet d'avion à la dernière minute n'est pas une bonne idée

L'achat de billets d'avion à la dernière minute peut sembler, à première vue, une solution pratique pour certains voyageurs. Longtemps, la rumeur voulait que les billets d'avion achetés à la dernière minute étaient moins chers, mais ce n'est plus le cas. Voici pourquoi ça ne vaut pas la peine d'acheter un billet d'avion quelques jours, voire quelques heures, avant un voyage.

Pourquoi acheter un billet d'avion à la dernière minute ne vaut pas la peine?

1. Les prix des billets d'avion augmentent à mesure que la date de départ approche.

Il est faux de croire que le prix des billets d'avion a tendance à diminuer. De façon générale, les compagnies aériennes vont augmenter le prix, au fur et à mesure que la date de départ approche.

D'abord, parce que celles-ci ont une stratégie de tarification complexe, qui repose sur l'offre et la demande pour les vols. Plus la date de départ approche, plus le nombre de sièges disponibles diminue et donc, plus les prix augmentent.

Ensuite, parce que les compagnies aériennes savent que les voyageurs pressés ou les voyages d'affaires, qui ont besoin de voyager à une date précise, sont prêts à payer plus cher pour un billet d'avion. Pour cette raison, les billets d'avion achetés à la dernière minute peuvent coûter beaucoup plus cher que les billets achetés à l'avance.

2. Les options de vols sont plus limitées.

Les voyageurs qui achètent des billets d'avion à la dernière minute sont souvent limités dans leurs choix de vols. Les vols populaires sont souvent complets, ce qui signifie que les voyageurs à la dernière minute peuvent être contraints de prendre des vols plus longs avec des escales supplémentaires. Ceux-ci peuvent aussi être forcés de voyager à des heures moins convenables, durant la nuit, par exemple.

Puisque les vols sont généralement moins chers en début de semaine, les voyageurs à la dernière minute n'ont souvent pas le luxe de choisir le jour de leur départ.

3. Le rapport qualité/prix d'un vol peut diminuer considérablement.

Les compagnies aériennes savent également que les voyageurs à la dernière minute sont plus pressés. Ils risquent donc de faire un achat impulsif, sans nécessairement prendre le temps de comparer les différentes options de vols qui s'offrent à eux. Elles ont donc tendance à offrir des vols moins pratiques ou moins confortables, et ce, à des prix plus élevés qu'un vol similaire.

Si, par chance, le voyage arrive à mettre la main sur un vol à prix abordable, il sera tout le même contraint dans le choix des sièges. Les sièges les plus confortables, spacieux et pratiques sur un vol sont souvent réservés aux voyageurs qui ont réservé leur billet à l'avance.

4. Les réservations d'hôtel et de voiture de location peuvent être plus chères.

Les voyageurs qui achètent des billets d'avion à la dernière minute peuvent être contraints de payer plus cher pour les réservations d'hôtel et de voiture de location. Les hôtels et les entreprises de location de voitures ont également des politiques de tarification qui sont aussi basées sur l'offre et la demande. Les voyageurs qui ont besoin de réservations de dernière minute doivent souvent payer plus cher pour le même service.

5. Les imprévues coûtent chers.

Les voyageurs de dernière minute ont aussi tendance à planifier leur voyage à la dernière minute, ce qui peut entraîner son lot d'imprévues : un oubli important dans la valise, une connexion ou un vol manqués, un visa ou un passeport échus. Même si les imprévus font partie des «joies du voyage», ils peuvent coûtent chers aux voyageurs, en plus de leur causer du stress inutile.