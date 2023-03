10 sentiers pédestres qui valent le détour en Chaudière-Appalaches

La splendide région de Chaudière-Appalaches possède une panoplie de sentiers pédestres pour les plus fins amateurs de randonnée pédestre. On vous en fait découvrir 10 incontournables dans cet article.

Que ce soit pour relaxer en plein air et apprécier la nature ou pour se lancer un défi, la Chaudière-Appalaches propose une multitude de parcs offrants des randonnées « À Vivre pour Vrai ».

10 randonnées incontournables en Chaudière-Appalaches

Situé au sud de Montmagny, le Parc des Appalaches possède 140 km de sentiers de randonnée, des lacs et des rivières, des montagnes aux points de vue exceptionnels, des passerelles arquées, etc.

Offrez-vous l'ascension du mont Sugar Loaf sur le sentier du Garde-feu. Son dénivelé de 250 mètres sur une distance de 3 km en fait un bon défi à relever. Au sommet, la vue panoramique est exceptionnelle. Un défi à se lancer en toute saison. Pssst, en prime, les chiens sont les bienvenus sur place!

Avec son massif montagneux culminant à 917 mètres d'altitude, le Parc du Massif du Sud situé à Saint-Philémon est tout indiqué pour renouer avec la nature. On y compte quatre sommets, deux vallées et des rivières cristallines d'une pureté incomparable.

Le mont Chocolat offre une vraie expérience aux randonneurs avec son sentier de 7,9 km sur 380 m de dénivelé. Ce parcours au nom délicieux a tout ce qu’il faut pour vous satisfaire : une section en bordure de rivière, de magnifiques érablières, un belvédère et un sommet proposant deux des plus beaux panoramas du parc.

Le retour offre une variante un peu plus ardue. Un excellent rapport qualité-effort!

Les sentiers pédestres des 3 Monts disposent d'un territoire de 800 hectares, sillonnés de 20 km de sentiers balisés et aménagés pour pratiquer la raquette l'hiver et la randonnée pédestre ou la course le reste de l'année.

Les trois monts, Oak (460 mètres), Kerr (494 mètres) et Caribou (558 mètres), sont aménagés de sentiers pour tous les niveaux de marcheurs.

Pour les assoiffés de défi, l’aller-retour de 4,2 km du mont Caribou répondra à vos attentes. Pour s’initier à la randonnée, la boucle de 5 km du mont Oak est très bien adaptée.

En vous rendant à Sainte-Clotilde-de-Beauce, vous découvrirez plusieurs sentiers, totalisant 6 km, serpentant le mont Grand Morne. Plusieurs sentiers aux niveaux de difficultés divers conduisent au sommet du mont Grand Morne.

En plus des tours d'observations, des aires de repos, d'interprétation, d'observation des étoiles et de camping sauvage sont aussi aménagées dans la montagne.

À l’automne, l’ascension jusqu’au sommet du mont Grand Morne vous offrira le plus beau spectacle qui soit avec de superbes points de vue d'automne au coucher de soleil.

Le Domaine Radar vous propose ses sentiers # 2 et # 3 formants une boucle de 4,2 km qui vous mènera au sommet du mont Sainte-Marguerite.

Là-haut, vous découvrez une vue panoramique et une autre surprise inattendue : le Bunker. Dans les années 50, le site était une base militaire de l'Aviation royale canadienne équipée d’un radar pour surveiller le ciel durant la Guerre froide.

Les chutes du parc des Chutes-de-la-Chaudière, hautes de 35 mètres, vous garantissent un spectacle saisissant. En pleine ville du côté de Lévis, vous trouverez cinq sentiers qui couvrent 4,5 km et qui permettent d'apprécier toute la diversité de ce parc.

Plusieurs aires de pique-nique ainsi que plusieurs points de vue panoramiques sont à votre portée. Observez les chutes en hauteur en passant sur une passerelle longue de 113 mètres suspendue à 23 mètres au-dessus de la Rivière Chaudière.

Complétez cette randonnée de 830 mètres dans le boisé pour vous rendre à la presqu'île pour admirer les Chutes-de-la-Chaudière sous un tout nouvel angle.

Situé dans la municipalité de Saint-Marcel, dans le secteur de L’Islet, ces sentiers pédestres de Saint-Marcel totalisent près de 5 km.

Le sentier de la croix, une boucle de 1,6 km, vous amènera jusqu’à un promontoire offrant une vue imprenable sur le Lac-d'Apic et ses environs. Les sentiers traversent un environnement très sauvage qui permet d’observer une faune diversifiée.

À 5 minutes du centre-ville de Saint-Georges-de-Beauce, le parc des Sept-Chutes est l'un des plus beaux parcs urbains en Chaudière-Appalaches.

Vous vous retrouverez dans une forêt urbaine aménagée de 80 hectares avec, en son cœur, un réseau de sentiers multifonctionnels s'étendant sur 8 km.

Lancez-vous dans le sentier des Gorges de la rivière Pozer d’une distance de 2,4 km. Après avoir longé la rivière et ses six premières chutes, vous traverserez la passerelle de l'Alliance, qui surplombe la septième chute à plus de 25 mètres de hauteur, offrant une vue à couper le souffle sur la rivière Pozer.

Les sentiers du secteur des Trois-Fourches sont situés au cœur de la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière. Resté longtemps difficile d'accès, ce secteur renferme l'une des plus fortes concentrations de vieilles forêts des basses-terres du Saint-Laurent.

Destiné aux adeptes de longues randonnées, les sentiers présentent un niveau de difficulté modéré à difficile en raison des reliefs. Le sentier principal, Les Trois-Fourches, est d’une distance totale de 15,6 km d'un stationnement à un autre.

Accessibles toute l'année (sauf en période de chasse du gros gibier), quelques sentiers plus courts viennent se greffer au principal permettant de faire une boucle pour couper la distance ou, si le cœur vous en dit, pour l’allonger.

Le mont Bonnet est la fierté des Maglorois.es qui peuvent l'admirer d'un peu partout dans le village. Il s'élève à l'Ouest et partage l'horizon des montagnes avec le versant Sud des Appalaches.

La boucle de 3 km passant par le sommet du mont Bonnet est parfaite pour les randonneurs de niveau intermédiaire offrant un sentier montagneux et quelque peu abrupt.

La croix illuminée qui se tient tout en haut de la montagne et la tour d'observation au sommet avec une vision de 360 degrés vous accueilleront après cette montée de 1,5 km.