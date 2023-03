Ces livres vous donneront soudainement envie de jardiner

La saison du jardinage est à nos portes, mais d'ici à ce qu'on puisse sortir à l'extérieur pour se mettre les deux mains dans la terre, voici 10 magnifiques livres dans lesquels se plonger en attendant les beaux jours.

Que l'hiver soit à nos portes ou que le printemps tarde à se montrer le bout du nez, tout maraîcher qui se lance dans l'aventure de l'agriculture urbaine peut prolonger la saison des récoltes de plusieurs mois, et même la faire durer toute l'année!

Albert Mondor, expert horticulteur, prodigue des conseils pratiques et avisés pour démarrer ses semis, pour protéger ses végétaux comestibles des écarts de température et pour construire soi-même des abris où les légumes pousseront en toute tranquillité.

Prix : 34,95 $

Le regard du vrai jardinier vient du cœur! Dans ce troisième livre, il est question de jardinage biologique comme dans le temps de nos grands-parents, qui avaient le don des potagers et des plates-bandes magnifiques.

Attelez-vous, parce que Marthe Laverdière vous apprend cette fois à jardiner selon vos 5 sens... et ça risque fort de sentir autre chose que la rose! Elle vous montre aussi à créer un potager en lasagne, la grande tendance en permaculture, et à créer votre propre terre riche.

Prix : 27,95 $

La majorité des plantes peuvent être cultivées en serre ou dans un jardin d'intérieur. Toutefois, pour obtenir des conditions de croissance satisfaisantes, il faut répondre aux besoins de l'espèce cultivée en termes de lumière, de température, d'humidité, etc.

Bien souvent, les conditions à reproduire sont celles du milieu naturel de l'espèce. Cependant, dans certains cas, les plantes peuvent aussi s'accommoder de conditions différentes qu'il est facile de reproduire en milieu domestique.

À l'aide de cet ouvrage mis à jour, vous apprendrez les principales notions de la culture en serre domestique et en jardin d'intérieur pour vous permettre de cultiver une plus grande variété de plantes, parfois plus longtemps durant l'année!

Prix : 34,95 $

Depuis quelques années, les jardins et les potagers en bacs connaissent une popularité grandissante. Ils permettent d'apporter un peu de campagne dans tous les milieux grâce à leur polyvalence et à leur format.

Afin de faire les bons choix, de mieux s'y retrouver et, surtout, de s'assurer du succès de vos récoltes en bacs, l'auteur Serge Fortier partage dans ce livre tous ses conseils de jardinier écologique avec un regard critique sur les pratiques actuelles.

Efforts à investir, dépenses nécessaires et rendements ; les bacs n'auront désormais plus aucun secret!

Prix : 29,95 $

Dans les dernières années, les Québécois ont redécouvert le plaisir du jardinage et sont de plus en plus enclins à investir du temps et de l'argent dans cette activité.

Le livre Semis deviendra donc la ressource par excellence pour commencer ses semis du bon pied, que l'on en soit à sa première expérience ou que l'on soit déjà un amateur de jardinage.

Calendriers, semis intérieurs ou extérieurs, méthodes, équipement et fiches de semis sont au menu de ce livre qui deviendra vite nécessaire pour tous les passionnés d'horticulture! Vous y trouverez un calendrier de semis classés par date et 165 fiches de semis de fruits, de légumes, de fines herbes et de fleurs.

Prix : 29,95 $

Publié au milieu du XIXe siècle, Maison rustique est une encyclopédie pratique en cinq volumes qui se présentait comme un traité exhaustif de l'agriculture.

Cet ouvrage en propose une version expurgée et enrichie de mises à jour à destination des amateurs de jardinage.

Prix : 42,95 $

Du bac en bois sur une terrasse au parc d'un manoir, chaque jardin est un petit morceau de paradis créé sur mesure par son jardinier. Faire son jardin, c'est beaucoup plus qu'assouvir l'envie de cultiver ses fruits et légumes, pour soi et sa famille. C'est aussi un désir profond d'embellir la petite parcelle de terre qui est à nous.

Certains jardins sont méticuleusement planifiés, d'autres poussent au petit bonheur. Il n'existe pas de règles précises en matière de conception paysagère. Seuls les goûts personnels comptent et le souci de travailler avec la nature et non pas contre elle.

Structure, style, végétaux, matériaux ou mobilier : ce livre illustré de plus de 600 magnifiques photographies prises dans des jardins d’exception est une source d'inspiration inépuisable. Une mine d'idées, de conseils et d'inspirations pour aménager un jardin unique, le vôtre!

Prix : 49,95 $

Avoir un magnifique jardin fleuri et un potager bien généreux sans y consacrer tout son temps libre, c'est possible? Ce rêve devient réalité grâce àce guide complet!

Pas à pas, on vous guide dans ce livre pour y arriver, de la mise en place des plants à la floraison et aux récoltes. Ce guide pratique regorge d'informations, de conseils et d'astuces pour poser les bons gestes qui font économiser temps et énergie.

Le jardin ne deviendra pas une corvée de plus, mais plutôt un bonheur sans tracas. Prêts à jardiner?

Prix : 32,95 $

Un jardin abondant qui demande moins d'investissements physiques et financiers, c’est ce que propose cette bible!

Prix : 32,95 $

Ce cahier est destiné à toute personne désirant garder trace de ses apprentissages jardinage. Plus qu'un simple aide-mémoire, hautement personnalisable et indispensable pour bien s'organiser, ce carnet se veut également inspirant.

Sous l'onglet Jardin, imprimez, dessinez ou collez l'étiquette de la fleur en question que vous venez de planter. Retranscrivez les informations utiles tel l'ensoleillement conseillé et l'arrosage approprié et notez, au fil du temps, les indésirables observés ou les maladies survenues.

Le même catalogue à remplir se retrouve aussi dans la section potager, pour un accès rapide aux notes sur les différentes plantations. Vous trouverez des pages vierges et quadrillées sous les onglets jardin et potager pour vous permettre de visualiser et dessiner des plans à votre image.

Pour connaitre le taux d'ensoleillement de chaque coin de votre terrain, faites l'exercise de cocher les cases appropriées dans le tableau à la page suivante.

