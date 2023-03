Les meilleurs traitements pour les cheveux abîmés

Exposition au soleil, utilisation quotidienne du fer plat et coloration récurrente sont autant de facteurs qui peuvent vraiment abîmer les cheveux au fil du temps. La bonne nouvelle est qu'il existe divers traitements spécialement conçus pour remédier aux cheveux abîmés, aux cheveux secs et même aux cheveux qui tombent.

• À lire aussi: TOP 5 des meilleures teintures pour cheveux vendues en pharmacie

• À lire aussi: Tout le monde achète cette brosse à cheveux à 10$ aux bienfaits extraordinaires

Si vos cheveux sont ternes ou qu'ils manquent de corps, sachez que plusieurs solutions existents sur le marché pour renforcer et hydrater vos mèches de cheveux.

Qu'est-ce qu'un cheveu abîmé

Très fragile, un cheveu abîmé se casse très facilement et est sujet aux fourches.

Ce type de cheveu est également très poreux, ce qui fragilise la fibre du cheveu de l'intérieur.

Comment identifier un cheveu comme étant abîmé? Pointes fourchues, manque d'élasticité, formation de noeuds, forte porosité, cheveux secs et cassants sont tous des indices que votre chevelure a peut-être besoin d'un peu d'amour.

• À lire aussi: Comment faire pousser les cheveux plus vite

Les erreurs les plus fréquentes qui mènent aux cheveux abîmés

Voici quelques mauvaises habitudes et faux-pas qu'il faut à tout prix éviter si vous voulez garder un cheveu en bonne santé :

Se laver trop souvent les cheveux

Utiliser de l'eau trop chaude

Mal appliquer son shampoing

Garder le même shampoing trop longtemps

Appliquer le revitalisant sur les racines

Enrouler ses cheveux dans une serviette

Se frictionner les cheveux pour les sécher

Se brosser les cheveux au mauvais moment

Sécher ses cheveux de bas en haut

Utiliser trop fréquemment des appareils coiffants chauffants

Ne pas espacer suffisamment les colorations et/ou les décolorations

Dormir avec les cheveux mouillés

S'attacher les cheveux sans modération

Ne pas laver ses brosses à cheveux

Pexels Yan Krukau

Les bonnes habitudes à adopter

Avant d'avoir recours à la panoplie de produits énumérés plus loin dans cet article, songez d'abord à prendre un rendez-vous pour une coupe chez le coiffeur. Rien de mieux pour redonne de la vitalité à vos cheveux abîmés!

De plus, il est recommandé de bien les hydrater. Comment? En sélectionnant des produits nettoyants conçus avec des ingrédients gorgés d'émollients, mais aussi de vitamines et de minéraux.

Ceux-ci viendront renflouer le cheveux de ses réserves de biotine, de kératine et d'huiles nécessaires pour retrouver un aspect plus sain.

Enfin, les masques réparateurs pour cheveux sont un autre excellent moyen d'offrir une dose additionnelle d'hydratation à n'importe quelle crinière.

• À lire aussi: Soins des cheveux : les 10 meilleurs gommages pour le cuir chevelu

Les meilleurs traitements pour les cheveux abîmés

1. Routine Resistance Thérapiste cheveux sévèrement abîmés, Kérastase

Cet ensemble de soins capillaires répare les cheveux très abîmés et surtraités.

Il vise à reconstruire la fibre capillaire, à sceller les pointes, à redonner de l’éclat et à rendre à nouveau les cheveux soyeux au toucher.

Courtoisie Amazon

Prix : 180,96 $ sur Amazon

Ajoutez le sérum à votre traitement pour tirer le maximum de cette gamme.

Courtoisie Amazon

Prix (en rabais) : 48 $ sur Amazon

2. Shampooing hydratant pour cheveux secs et abîmés Dercos Kera-Solutions, Vichy

Ce shampooing hydratant pour cheveux secs et abîmés aide à réparer l'apparence des dommages causés par la surface des cheveux tout en respectant les cuirs chevelus sensibles.

Ce produit apaise les fibres capillaires sèches et abîmées. Après seulement un lavage, les dommages superficiels sont réduits de 60%.

Courtoisie Amazon

Prix : 24,95 $ sur Amazon

3. Baume protéiné Absolut Repair, L'Oréal Professionnel Serie Expert

Infusé de protéine de quinoa doré, le masque Absolut Repair est spécialement conçu pour réparer les cheveux très endommagés en profondeur. Sa formule de céramides et de lipides nourrit et restructure la fibre capillaire, tout en laissant les cheveux incroyablement soyeux.

Sa texture riche et crémeuse ressemblant au beurre fournit aux cheveux une véritable cure de jouvence! La chevelure est 7 fois plus brillante et lisse instantanément.

Courtoisie Amazon

Prix : 55,98 $ sur Amazon

Combinez à ce baume l'huile à cheveu 10-en-1 Absolut Repair pour dire adieu aux cheveux abîmés.

Cette huile légère a plusieurs talents, dont protéger les mèches contre la chaleur, les nourrir et réduire les pointes fourchues.

Courtoisie Amazon

Prix (en rabais) : 20,05 $ sur Amazon

4. Traitement Keratin Fixx, Keratherapy

Ce traitement sans rinçage 20-en-1 procure 20 bienfaits aux cheveux.

Il assouplit, adoucit, restaure, démêle, ajoute de la brillance, ajoute du volume, hydrate, contrôle la statique, aide à réparer les pointes fourchues, donne de l’élasticité, prolonge longévité de la couleur, scelle la cuticule, protège contre les rayons UV, protège contre l’humidité, protège contre la chaleur, répare les cheveux abîmés, élimine les frisottis, améliore la porosité, lisse et rend les cheveux plus malléable.

Il suffit d'appliquer une petite quantité des mi-longueurs aux pointes sur les cheveux humides avant de sécher.

Courtoisie Amazon

Prix (en rabais) : 32 $ sur Amazon

5. Sérum réparateur ultime Absolue Kératine, René Furterer

Ce sérum Absolue Kératine sans rinçage concentré répare immédiatement et durablement les pointes abimées et fourchues.

Facile à appliquer, il possède une texture gel-en-huile délicieusement parfumée, qui ne colle pas et ne laisse aucun effet gras. Les pointes sont belles, réparées et protégées.

La formule légère protège les pointes de la chaleur jusqu'à 220 °C.

Courtoisie Amazon

Prix : 37,68 $ sur Amazon

Les meilleurs traitements pour les cheveux secs

1. Shampooing nutrition d'exception Nutritive, Kerastase

Nourrissez et hydratez en profondeur vos cheveux avec Bain Satin 2, un shampooing hydratant formulé pour aider la réparation des cheveux secs et sensibilisés.

Nutritive est la gamme de soins capillaires pour cheveux secs ou très secs de Kérastase. Les produits hydratants régénèrent et restaurent la surface des cheveux sur la base des différents niveaux de sécheresse.

Courtoisie Amazon

Prix : 55 $ sur Amazon

Évitez le desséchement de vos cheveux, tout en leur apportant hydratation et brillance grâce au lait vital protéiné. Il s'agit d'un revitalisant léger pour cheveux normaux à secs.

Courtoisie Amazon

Prix : 62,99 $ sur Amazon

2. Masque capillaire réparateur nourrissant, Macadamia Professional

Ce masque capillaire est le traitement hydratant, réparateur et reconstructeur ultime pour les textures de cheveux moyennement grossiers.

Infusé du complexe exclusif d'huiles, il laisse les cheveux soyeux, démêlés et sans frisottis. De plus, il améliore la santé, la brillance et l'élasticité des cheveux et est idéal pour les cheveux secs, abîmés ou colorés.

Courtoisie Amazon

Prix : 48,95 $ sur Amazon

3. Ensemble de 2 shampoings et masques nourrissants Nutri-Enrich, WELLA Professionals Invigo

Ce shampooing nourrit les cheveux secs ou stressés en les laissant plein de vitalité alors que le masque nourrissant hydrate en profondeur les cheveux surmenés.

Les baies de Goji et la vitamine E en tant qu'antioxydants naturels protègent les cheveux contre les radicaux libres. De plus, ils soutiennent leurs processus de régénération.

Courtoisie Amazon

Prix : 87,99 $ sur Amazon

Les meilleurs traitements pour les cheveux qui tombent

1. Shampooing épaississant Densifique pour cheveux clairsemés, Kérastase

Donnez de la substance, de la résilience et de la force à vos cheveux avec Bain Densité, un shampooing épaississant qui fortifie et nettoie en douceur.

Formulé avec de l’acide hyaluronique, ce produit ajoute corps, volume et ampleur avec une brillance accrue à tous les types de cheveux clairsemés.

Courtoisie Amazon

Prix : 53,99 $ sur Amazon

2. Traitement Intensif Anti-Affinement, Kérastase

Réduisez de façon visible l'amincissement des cheveux avec cette cure concentrée pour soigner les cheveux clairsemés.

Grâce à ce traitement intensif anti-affinement, les cheveux sont plus épais et plus forts. C'est un traitement qui prévient la chute des cheveux clairsemés et qui agit pour améliorer la qualité et la densité des nouveaux cheveux, tout en les protégeant du stress oxydatif.

Chaque ampoule stimule la microcirculation et procure une sensation de fraîcheur au cuir chevelu pour stimuler la pousse des cheveux. Ils seront de nouveau dotés de volume, de brillance, de souplesse et d’un toucher soyeux.

Courtoisie parikart.com

Prix : 87,90 $ sur Amazon

3. Shampoing à la quinine et aux vitamines B, Klorane

L'extrait de quinine associé à un complexe de vitamine B fait de ce shampooing traitant fortifiant une source d'énergie qui redonne force et tonicité aux cheveux fatigués.

Il active la microcirculation cutanée et stimule le bulbe pour favoriser la pousse d'une chevelure saine et vigoureuse. Voici le produit parfait si vos cheveux ont tendance à tomber aux changements de saison.

Courtoisie Amazon