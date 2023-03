Voici les 10 basics les plus populaires du printemps

Un t-shirt blanc, une paire de jeans, un sneaker blanc... voilà le genre de vêtements que tout le monde devrait avoir dans sa garde-robe! Les basics permettent de compléter n'importe quel look, du plus simple au plus sophistiqué.

Parce qu'ils sont polyvalents et simples, certains vêtements sont qualifiés de «basic». Souvent indémodables et peu dispendieux, les vêtements basics sont des pièces clées de la garde-robe, qui peuvent être portées avec à peu près tous les looks inimaginables.

À l'aube du printemps, le moment est bien choisi pour rafraîchir sa garde-robe. Avant de se lancer dans l'achat de pièces plus dispendieuses, assurez-vous d'avoir certains basics. Voici les 10 basics que tout le monde achète cette saison sur Amazon!

10 basics les plus populaires sur Amazon :

Le legging de la marque Sunzel est le vêtement le plus populaire sur Amazon! Il s'agit d'un basic confortable et polyvalent, qui peut autant être porté à la salle d'entraînement qu'à la maison pour le télétravail.

Simple et polyvalente, la chaussure blanche complète à merveille n'importe quel look, dans n'importe quelle situation. Si certains vont les porter avec une robe, d'autres vont les porter avec un jean ou un short.

Le sac banane Lululemon est un essentiel dont il est (presque) impossible de se passer. Peu dispendieux, ce sac à bandoulière noir permet de ranger cartes, clés et cellulaire. C'est l'ajout indispensable pour l'été!

Ce t-shirt classique, à manches longues et à col rond, peut aussi être porté sous un pull ou une veste. Ce basic peu dispendieux est offert dans une dizaine de couleurs afin de s'agencer à tous les looks du quotidien.

Lorsque la chaleur se pointe le bout du nez, il est toujours pratique d'avoir dans sa garde-robe un short en jeans, confortable et polyvalent. Le short Levi's 501 est un classique, qui ne se démode pas, malgré les années qui passent.

Confortable et polyvalente, cette pièce basic est l'une des grandes favorites de la saison. Offert en trois couleurs, soit le rouge, le blanc et le noir, ce chandail extensible peut être porté sous un veston, avec une jupe ou un jean.

Offerte dans une ribambelle de coloris, cette mini-jupe de style patin peut être agencée avec (presque) toutes les pièces de la garde-robe, des plus conventionnelles aux plus éclatées. C'est la pièce de prédilection de la saison chaude!

Ce veston, au style décontracté, peut s'agencer avec une grande variété de vêtements, tels qu'une chemise habillée, un polo à col ouvert ou un t-shirt blanc. Il est aussi joli avec un pantalon de style palazzo qu'un jean uni. À vous de jouer!

Ce basic, conçu dans un tissu léger et confortable, est le parfait complément à la garde-robe du printemps. En plus d'être disponible dans une dizaine de couleurs, ce cardigan long peut être porté avec un pull, un t-shirt ou un chemisier.

Ce jean moulant est muni d'une bande élastique à la taille, ce qui permet de se vêtir et dévêtir aisément et rapidement. Puisqu'il est fabriqué à partir d'un doux mélange de coton, de polyester et d'élasthanne, il est extensible et s'adapte aux mouvements du corps. C'est le parfait basic pour le printemps!

