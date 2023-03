3 remarquables rapports qualité/prix/plaisir!

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

1. Un blanc autrichien qui en offre beaucoup pour moins de 20 dollars

Grüner Veltliner 2021

Gruber Röschitz

Weinviertel - Basse-Autriche - Autriche

Code : 14951966

Prix : 19,75 $

Disponibilités : 130 bouteilles en ligne et 150 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.3 gramme

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : un ceviche de poisson, des fruits de mer ou des mets thaïlandais.

Cet exotique, aguicheur et délicatement parfumé grüner d'Europe de l'Est ne laissera personne indifférent. C'est léger, facile, bien sec, aérien et d'une fraîcheur exemplaire. La bouteille parfaite pour les 5 à 7 sur la terrasse avec le printemps qui est à nos portes. N'oubliez pas ce flacon plus que 12 à 18 mois dans votre cellier.

2. Un Cru Bourgeois bordelais qui s'avère une aubaine vin tout simplement renversante

Cru Bourgeois 2020

Château Plagnac

Médoc - Bordeaux - France

Code : 15105083

Prix : 16,50 $

Disponibilités : 360 bouteilles et 120 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2 grammes

Servir à 16-17 degrés Celsius

À déguster avec : des plats en sauce brune, telle qu'une assiette de hot chicken ou une classique et réconfortante poutine maison.

Alerte rouge! Ce cru de la rive gauche de Bordeaux est probablement le meilleur rapport qualité/prix de notre année de dégustation 2023. Au moment de goûter ce produit, mes collaborateurs et moi, on croyait être en présence d'un vin coûtant grosso modo 25$... Pour 16$ et des poussières, c'est une véritable aubaine à enligner en caisse de 6 ou de 12 dans votre réserve! Ce petit bijou bordelais se conservera aisément 4 voire 5 ans dans la noirceur et la fraîcheur de votre réserve personnelle.

3. Un rouge sicilien fait de frappato qui est débordant de fruit

Frappato 2020

Rina Russa - Santa Tresa

Sicile - Italie

Code : 15093238

Prix : 20,50 $

Disponibilités : 100 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 3.7 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : des bruschettas, une foccacia ou une pizza bien garnie.

Ce 100 % frappato du sud de l'Italie est issu de grappes qui ont profité du beau et chaud soleil du bassin méditerranéen. Il s'agit d'un rouge insulaire aux invitants parfums de baies sauvages et de torsade de réglisse noire. La bouche est dodue, juteuse et bien fournie, mais sans lourdeur gustative. Les plats à base de tomate et d'olive lui iront fort bien à table. Il tiendra la route pour un 3 ans en cave.