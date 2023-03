Les 10 meilleures crèmes solaires visage à appliquer en toute saison

Protéger sa peau des rayons UV au quotidien est primordial, mais comment? En appliquant l'une de ces 10 meilleures crèmes solaires visage, été comme hiver!

La lotion solaire visage est souvent la grande oubliée de notre routine beauté. Pourtant, au même titre qu'une bonne crème hydratante ou d'un sérum, celle-ci devrait être un indispensable au quotidien, et ce, en toute saison.

L'application d'une lotion solaire protège la peau du visage des effets néfastes du soleil, dont le vieillissement cutané prématuré et les fameuses taches pigmentaires.

TOP 10 des meilleures crèmes solaires visage

Protégez votre peau sans compromis avec cette protection solaire à la texture légère et non collante. Elle résiste à l’eau et à la transpiration pendant 80 minutes. Allô les sportives qui cherchent une protection solaire efficace!

Prix : 42 $ chez La Baie

Une crème solaire haute protection et riche en antioxydants qui convient à tous les types de peau, même les plus sensibles. Cet écran solaire assure une protection optimale contre les UVA/UVB et les méfaits du soleil.

Son doux parfum aux effluves ensoleillés de mandarine, d’orange et de cassis nous donnent envie d'en appliquer à tous les jours.

Prix : 34 $ chez Sephora

Voilà un écran solaire physique teinté qui procure une puissante protection à large spectre contre les rayons UVA/UVB.

Le simple fait de l'appliquer sur une base quotidienne contribue à la prévention des dommages causés par les radicaux libres et les oxydants, responsables du vieillissement cutané.

Prix : 47 $ chez Sephora

Cet hydratant pour le visage avec SPF offre une hydratation tout au long de la journée et une protection à large spectre contre les UVA/UVB. De plus, ce produit beauté aide à restaurer la barrière cutanée après 1 heure.

La texture légère de la lotion laisse une sensation de douceur sur la peau. C'est définitivement l’écran solaire à avoir sous la main au quotidien!

Prix : 26,50 $ sur Amazon

Cette lotion solaire pour le visage aide à prévenir les coups de soleil. Avec sa protection UVA-UVB et son toucher sec express, impossible de ne pas l'adopter!

Sa formule hydratante en fait le produit idéal pour le visage et l'usage au quotidien. On le glisse dans le sac à main ou dans le sac d'entraînement pour protéger sa peau du soleil en tout temps.

Prix : 31,95 $ sur Amazon

Si vous connaissez déjà la gamme Hydro Boost de Neutrogena, vous adorerez cette lotion solaire au format gel qui ne laisse aucune trace blanche ni fini gras sur la peau.

Elle peut être appliquée sous le maquillage grâce à sa transparence inégalée! Printemps, été, automne, hiver, on l'applique le matin quand on planifie passer quelques heures sous le soleil dans la journée.

Prix : 17,97 $ sur Amazon

Testée sous contrôle dermatologique et ophtalmologique, sa formule ultralégère et sans huile au fini mat a été pensée pour protéger notre visage des rayons UV.

Cet écran solaire pour le visage absorbe l’excès de sébum pour un fini frais et mat, et un maquillage longue tenue.

Prix : 64 $ chez Sephora

Cet écran solaire minéral ultra léger pratiquement invisible est incroyablement confortable, même pour les peaux sensibles.

Il est même assez doux pour être utilisé autour des yeux. Sa technologie crée un écran protecteur qui est invisible, et ce, peu importe la couleur de votre teint!

Prix : 41 $ chez Sephora

Ce produit renferme une base de maquillage et un hydratant pour le visage tout-en-un avec FPS 50, pour fournir une hydratation durable et aider à protéger la peau des agressions extérieures, comme les dommages causés par le soleil.

Un allié de choix dans votre routine beauté pour bien prendre soin de votre peau!

Prix : 46 $ chez Sephora

Conçue pour un usage quotidien, la crème solaire visage SPF 50 de Sun Bum est une lotion légère qui pénètre rapidement dans votre peau pour une protection facile et invisible avec une finition mate.

Approuvé par les dermatologues, cette crème solaire non comédogène offre une protection UVA/UVB et est remplie de vitamine E.

