Les suggestions de lecture du 18 mars 2023

Chrystine Brouillet nous partage ses coups de coeur littéraires du moment.

1- Une saison pour les ombres

R.J.Ellory

Sonatine

Jasperville, 1972 : l’hiver dure des mois dans le nord du Québec, mais il y a du travail dans les mines de fer et des hommes s’exilent vers ce bout du monde avec leur famille, espérant gagner leur pain quotidien. Ils sont braves, travaillants, n’ont-ils pas fourni assez d’efforts pour mériter la paix? Le mal se rend pourtant jusqu’à cette bourgade où trois jeunes femmes sont assassinées. Sans que l’auteur des meurtres soit inquiété... Mais cependant poursuivi par Calvis Devereaux qui croit qu’un windigo a pris possession de l’assassin et qui commet l’irréparable, forçant son frère Jack à revenir vers lui, à revisiter son tragique passé.

Un des romans les plus poignants de R.J.Ellory qui prouve encore une fois qu’il est un des meilleurs auteurs de romans noirs contemporains. L’atmosphère troublante, la profondeur des personnages, l’âpreté de leurs existences nous broient l’âme tandis que la chasse à l’homme fait battre notre cœur de plus en plus vite...Exceptionnel!

2- Le Silence et la Colère

Pierre Lemaitre

Calmann Lévy

1952 à Paris; François Pelletier espère qu’on lui confiera un grand reportage, que Nine dont il est épris l’aime aussi et que sa sœur Hélène n’est pas meilleure journaliste que lui. C’est pourtant à elle que le patron du Journal du soir confie la mission de rendre compte du drame du village de Chevrigny dont les habitants seront bientôt expulsés au nom du progrès. C’est aussi au nom de la modernité que Jean Pelletier ouvre le magasin Dixie où les conditions de travail des employées sont hélas celles qu’on réservait aux esclaves : se révolteront-elles contre leur patron? François couvrira-t-il l’événement?

On suit le destin de la fratrie Pelletier avec autant d’intérêt pour tout ce que nous apprend l’auteur sur la condition féminine que d’amusement devant toutes ces péripéties si bien imbriquées dans cette fresque où on prend un énorme plaisir à détester l’immonde Geneviève.

3- Ce que je sais de toi

Eric Chacour

Alto

Dans Le Caire des années ’80, Tarek suit les traces de son père médecin, se partageant entre le cabinet de celui-ci et le dispensaire où un jeune homme l’attend un soir pour lui demander de venir aider sa mère malade. Tarek la visitera à plusieurs reprises et s’attachera à Ali. Passionnément. Cet amour interdit le forcera à quitter sa femme, sa famille, son pays. Destination Montréal. Mais la force du souvenir est puissante, au-delà des mers et du temps qui passe...

Ce roman d’une grande sensibilité nous happe dès les premières pages par son oralité, sa sensualité, sa construction qui sait ménager le suspens jusqu’à la fin.

4- La petite fille sous la neige

Javier Castillo

Albin Michel

1998 à New York : durant la parade de la Thanksgiving, Kiera, 3 ans, est kidnappée. Cinq ans plus tard, ses parents reçoivent une cassette VHS où ils reconnaissent leur fille en train de jouer. Qui leur a envoyé ces images et pourquoi? On relance l’enquête, mais aucun policier n’est aussi entêté que Miren Triggs, une jeune journaliste qui refuse d’oublier Kiera même si les résultats des recherches ne sont pas celles qu’on souhaitait...

Alternant entre les jours qui ont suivi le rapt de Kiera et les années où elle réapparait en vidéo, les rebondissements s’enchaînent à un rythme infernal qui nous laisse à peine le temps de respirer.

Et malgré les libertés prises pour la série sur Netflix, l’adaptation est réussie!

5- Amours et autres obsessions

Liane Moriarty

Albin Michel

Ellen, hypnothérapeute éprise de Patrick, veuf et papa du jeune Jack, croit qu’elle aura enfin cette vie de famille dont elle a tant rêvé. Mais Saskia, l’ex de Patrick, est toujours amoureuse de lui; n’acceptant pas d’être rayée de son existence, elle le suit partout, le bombarde de messages au point qu’il doit rapidement en parler à Ellen. Qui devrait prendre ses jambes à son cou, mais qui est bizarrement plus intriguée qu’effrayée par l’entêtée Saskia...

Difficile de dire quel personnage est le plus instable dans cette histoire romantique si compliquée. Mais qui croit encore que tomber en amour est simple? Un trio très étrange par l’auteure de Petits secrets, grands mensonges.

6- Le prince charmant est une ordure

Laurent Chabin

Hugo Roman

Il vit sous le chemin de fer, derrière le pont tournant désaffecté. Il n’a pas vu tout de suite la fille. Il ne veut pas être dérangé, mais il fait froid, il la laisse partager sa cachette. Lui donne même du vin. Et elle lui raconte ce qui l’a menée à l’errance. Il l’écoute même s’il connait déjà son histoire : celle de toutes les filles qui ont compris trop tard que le prince charmant est une ordure.

Un roman noir qui décortique les techniques de séduction et d’asservissement dont usent les proxénètes. Dur, très dur mais que devraient lire toutes les adolescentes...

7 - Je t’écris de mon lit

Maude Nepveu-Villeneuve/Agathe Bray-Bourret

Les 400 coups

Jacob reçoit à l’hôpital une belle lettre de son amie Zia avec qui il correspond tout au long de ce livre touchant qui rend aussi bien l’angoisse des proches, la candeur et le courage des petits malades qui s’interrogent sur les fantômes ou le fait d’être obligé d’étudier même si on est alité... Les illustrations ont la candeur, la naïveté de l’enfance et apportent une douceur à la réalité de Jacob exposée ici avec délicatesse. Un ouvrage qui permet d’aborder intelligemment le difficile sujet du cancer.