Polpettes de veau aux olives et basilic, cavatellis, citron et parmesan

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Niveau de difficulté : Facile

Rendement total : 4 portions

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 12 minutes

INGRÉDIENTS

Polpettes:

1 livre (454g) de veau haché

1 tasse (250ml) de mie de pain rassis

1 tasse (250ml) de lait 2%

4 branches de thym frais effeuillées

1 gousse d’ail hachée

1 oeuf

1⁄4 tasse (60ml) de parmesan râpé

1⁄4 tasse (60ml) olives kalamata hachées grossièrement

2 c. à soupe (30ml) de persil haché

Cavatellis :

3 tasses (750ml) de cavatellis fraîches

Quantité suffisante d’eau salée

1 citron (zeste seulement)

1⁄4 tasse (60ml) d’huile d’olive

4 feuilles de basilic ciselées

1⁄4 tasse (60ml) de parmesan râpé

PRÉPARATION

Étape 1 : Préchauffer le four à 350°F (180°C). Ensuite, dans un bol, mouiller la mie de pain rassis dans le lait et laisser gonfler 5 minutes.

Étape 2 : Pendant ce temps, dans un grand bol, combiner la viande, l’ail, le basilic, les olives, le thym, le parmesan et l’œuf, puis assaisonner généreusement de sel et poivre. Presser ensuite la mie entre vos doigts pour y retirer le maximum de lait puis l’ajouter à l’appareil de viande. Bien mélanger et portionner en boulettes à l’aide d’une cuillère à crème glacée (approximativement de 2 cuillères à soupe) et les corder ensuite sur une plaque.

Étape 3 : Dans un grand poêlon, saisir les boulettes dans un filet d’huile de canola pour les colorer. Retirer sur une plaque et poursuivre leur cuisson au four à 350°F (180°C) de 4 à 5 minutes.

Étape 4 : Pendant ce temps, faire cuire les pâtes fraîches selon les indications inscrites sur le paquet.

Étape 5 : Dans le poêlon des polpettes, ajouter 1⁄2 tasse d’eau de cuisson des pâtes avec l’huile d’olive, le jus et le zeste de citron ainsi que le basilic. Poursuivre avec les pâtes cuites et bien assaisonner de sel et poivre. Garnir de parmesan râpé et servir ensuite au fond des bols.

Étape 6 : Ajouter les polpettes sur les pâtes et garnir de parmesan ainsi que de quelques feuilles de basilic.