Artiste du mois: Thierry Larose

CULTUREL - Pour le mois de mars, Sabrina nous présente Thierry Larose qui fête la sortie de son nouvel album: Sprint. Dès la sortie de son premier album en mars 2021, Thierry Larose est reconnu avec des lancements au National de Montréal et à L’Impérial de Québec, suivis de nominations sur la longue liste du prix Polaris 2021 pour le prix Félix-Leclerc et comme Révélation de l’année et pour l’Album rock à l’ADISQ, en plus d’être récipiendaire du Prix de la chanson SOCAN pour «Les amants de Pompéi». Thierry se démarque par sa belle personnalité humble et sa musique sans compromis.

