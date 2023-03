Pour la journée mondiale de la trisomie 21 accueil c'est le retour de la campagne bas dépareillés

BUZZ - Ça fait longtemps que vous accumulez chez-vous des bas orphelins ? C’est le temps de les sortir aujourd’hui et de leur faire prendre l’air. Le 21 mars, c’est la journée mondiale de la trisomie 21. Pour une 2e année consécutive, le Regroupement pour la Trisomie 21 lance l’Opération Bas Dépareillés 2023. On vous invite à porter des bas différents aujourd’hui pour soutenir la cause et pour sensibiliser les gens à leur réalité.

On en discute avec la porte-parole de la campagne, la comédienne Chantal Fontaine.