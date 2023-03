Savoir se maquiller au quotidien est essentiel pour mettre en valeur ses plus beaux atouts. Découvrez comment réaliser un maquillage totalement réussi en quelques étapes faciles.

Allié de choix pour avoir bonne mine, un maquillage n'a pas besoin d'être compliqué.

Vous voulez commencer à vous maquiller, mais ne savez pas trop comment vous y prendre ou ignorez comment obtenir un beau résultat?

Que ce soit pour aller au bureau ou pour une soirée entre amies, voici quelques conseils pour savoir comment se maquiller rapidement et facilement au quotidien.

Pexels Andrea Piacquadio

Comment se maquiller au quotidien.

1. Préparer son visage

Il est recommandé de retirer toute trace de maquillage avant de débuter une mise en beauté. Il s'agit de la toute première étape avant de réaliser un maquillage pour la vie de tous les jours.

2. Laver le visage

Tout commence avec une peau propre. Utilisez un produit nettoyant conçu pour le visage , puis massez votre peau durant une bonne minute afin de retirer les bactéries et les cellules de peaux mortes.

Poursuivez cette étape primordiale en appliquant une bonne crème hydratante sur votre minois.

3. Appliquer un correcteur

Puis, l'application d'un bon correcteur vient unifier le teint, en plus de camoufler les imperfections ainsi que les cernes. Il suffit d'utiliser un pinceau conçu pour ce produit ou encore un simple doigt pour bien estomper le produit sous les yeux, les boutons ou les taches pigmentaires, notamment.

Assurez-vous d'estomper le produit correctement pour ne pas conserver de marques de correcteur sur le visage.

4. Appliquer le fond de teint

Que vous le préfériez sous la forme liquide, en crème ou en poudre, le fond de teint s'applique tout de suite après le correcteur. À cette étape, on vient unifier le teint pour un résultat qui soit le plus naturel possible. On veut que le fond de teint se fondent tout naturellement avec le correcteur appliqué plus tôt.

Pour y arriver, utilisez un pinceau à fond de teint pour être capable de bien étendre le produit sur l'entièreté du visage, du cou jusqu'aux dessous des oreilles. Sachez que la couleur de votre fond de teint devrait être identique à celle de votre peau.

5. Mettre du cache-cerne

Par la suite, on cache les zones colorées (plus claires ou plus foncées) qui se situent souvent sous nos yeux grâce au fameux cache-cerne .

Il est recommandé d'utiliser une teinte claire pour camoufler une coloration plus foncée, par exemple. Appliqué à l'aide des doigts ou d'un pinceau, le cache-cerne ira la plupart du temps sous les yeux (en suivant la forme d'un triangle inversé), au centre du front et au-dessus de la lèvre supérieure.

Cette étape permet de camoufler toutes les imperfections, mais particulièrement ces fameuses cernes qui ternissent souvent le visage. Ici aussi, on combine le tout avec le fond de teint déjà appliqué plus tôt afin de ne laisser aucune trace!

6. Fixer le fond de teint

Bien que tout à fait optionnelle, cette étape revêt encore plus d'importance si vous souhaitez que votre maquillage tienne longtemps ou si vous utilisez un fond de teint liquide. Vous avez une longue journée au bureau qui risque de s'étirer pour un 5 à 7? Ne sous-estimez pas cette étape de votre maquillage.

Il existe des poudres pour fixer le fond de teint et le correcteur . Elle éliminera ainsi toute brillance qui pourrait apparaître au fil du temps. On l'applique avec un gros pinceau de poudre neutre et le tour est joué!

7. Appliquer un illuminateur

À cette étape-ci, il y a fort à parier que votre visage vous semble un peu plat en raison de sa couleur assez uniforme. C'est le temps d'ajouter une jolie profondeur et de jouer avec les ombres et la lumière.

Comment faire? Optez pour un illuminateur (en poudre ou en crème, au choix) pour ajouter une touche de lumière sur les zones les plus sombres du visage. Vous pourriez utiliser vos doigts ou un petit pinceau spécial pour appliquer votre illuminateur.

Les côtés des pommettes, les coins internes des yeux et sous les sourcils sont autant d'endroits qui peuvent être illuminés pour raviver l'éclat de votre visage. Voilà la clé pour obtenir une face éveillée qui soit des plus lumineuse!

8. Ajouter de la profondeur grâce au « contouring »

À l'inverse de l'étape précédente, le « contouring » consiste à appliquer une poudre ou une crème légèrement plus sombre que votre teint sur les zones que vous voulez estomper ou minimiser.

Règle générale, vous devrez contourer votre visage en appliquant cette poudre/crème sous vos pommettes, dans le creux de vos joues et sur les côtés de votre nez. L'idée est de recréer les ombres qui apparaissent généralement sur votre visage au naturel, sans le fond de teint.

9. Appliquer du fard à joues

L'avant-dernière étape du maquillage est d'appliquer un joli fard sur vos joues. Tout le monde a un petit peu de couleur aux joues, mais cette couleur varie d'une personne à l'autre.

Appliquez votre blush avec un gros pinceau sur vos pommettes (la partie arrondie qui se forme quand vous souriez). Gardez la main légère avec le blush, appliquez-en juste assez pour remplacer la couleur qui apparaitrait naturellement sur votre visage.

10. Maquiller les sourcils

Enfin, cette dernière étape est optionnelle, mais elle apporte la touche finale à un maquillage franchement réussi. Selon la densité de vos sourcils, on vient combler et/ou maquiller des sourcils très fins ou clairsemés. Choisissez une couleur de crayon à sourcils ou de poudre qui soit proche de la couleur naturelle de vos sourcils.

Commencez par repasser les contours de vos sourcils, puis comblez l'intérieur avec un petit peu de couleur. De plus, si vous avez le sourcil rebelle ou plus épais, n'hésitez pas à appliquer un gel pour leur donner du caractère.

Voilà, vous possédez maintenant les bases indispensables pour savoir comment vous maquiller. Il ne vous reste plus qu'à mettre le tout en pratique afin de vous faire la main et de recevoir de beaux compliments!