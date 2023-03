L'importance de se donner des buts

TENDANCES - À cette période de l’année, il est difficile de trouver l’énergie nécessaires pour voir à ses responsabilités. Certains décident de vivre au jour le jour et de se laisser porter par les évènements et de s’ajuster en cours de route. Pour d’autres il faut s’amuser et en profiter pleinement en se disant nous n’avons qu’une vie à vivre. Toutes ces options sont bonnes. Toutefois une simple petite introspection suffit pour augmenter notre motivation au quotidien et donner une direction à sa vie. Peu importe notre âge, avoir un but est indispensable à notre besoin de se réaliser, il faut simplement l’adapter à notre situation et notre condition.