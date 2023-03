Recettes: découvrez 4 façons savoureuses de cuisiner le dindon

Vous pensez déjà à ce que vous allez cuisiner pour votre repas de Pâques? Au-delà de la course aux cocos, il y a le dindon!

Cette viande riche en protéines et faible en matières grasses est le choix tout indiqué pour offrir à vos invités un délicieux repas digne des grandes occasions!

Saviez-vous que le dindon est une protéine maigre et nutritive? Riche en fer et en zinc, elle représente une excellente source de vitamines et de minéraux, en plus d’être une protéine de qualité et un choix santé dans notre assiette.

Savoureuse lorsque rôtie, frite ou cuite à la friteuse à air, cette viande est simple à cuisiner et se marie bien à des légumes frais, des pommes de terre ou du riz: les combinaisons sont infinies pour l’apprêter!

Essayez l’une de ces 4 recettes de dindon pour les festivités de Pâques:

Dindon en crapaudine au citron et au romarin

Crédit : Christal Sczebel @nutritioninthekitch

Cette recette de dindon marie la fraîcheur du citron aux charmants arômes de romarin pour un résultat différent et surprenant! Facile à recréer, cette recette ne nécessite que quelques ingrédients et se fait dans un fumoir pour un goût encore plus prononcé.

Découvrez comment réaliser la recette: ici

Dindon rôti et saumuré à l’érable et au cidre avec chutney de pommes au thym

Crédit : Lynn Crawford

Cette recette festive est un excellent choix quand vient le temps de cuisiner un dindon entier afin de recevoir toute la famille à la maison. Le chutney de pommes au thym est la touche finale qui fera de votre repas un délice qui rappelle le temps des sucres.

Découvrez comment réaliser la recette: ici

Dindon croustillant en crapaudine

Courtoisie : Dindon canadien

Une recette de base qui vous permettra d’ajouter ce que vous avez sous la main afin de personnaliser votre plat de dindon à votre goût. Cuisiner le dindon est facile, et ce repas se sert très bien au centre de la table afin de laisser les invités se servir eux-mêmes.

Découvrez comment réaliser la recette: ici

Dindon à la hongroise avec farce aux pommes de terre

Courtoisie : Dindon canadien

Plongez-vous au cœur des traditions hongroises en concoctant ce plat typique qui mélange de délicieuses fines herbes au goût exquis! Idéale pour un repas de grande occasion, cette recette facile à faire saura épater vos invités avec son mélange de textures et de saveurs.

Découvrez comment réaliser la recette: ici

Pour découvrir d’autres façons de l’apprêter, rendez-vous sur PensezDindon.ca. À parier que le dindon deviendra votre protéine de choix lors de vos prochains rassemblements en famille!