C'est vrai, la rénovation d'une cuisine peut sembler intimidante, surtout si votre budget est limité. Toutefois, il existe de nombreuses façons de donner un second souffle à une cuisine, et ce, sans dépenser une fortune. La rénovation de votre cuisine, un jeu d'enfant!

Souvent considérée comme le cœur de la maison, la cuisine est un espace où la famille et les amis se rassemblent pour partager des repas, des conversations et des moments de qualité. Une cuisine bien conçue peut également améliorer l'efficacité et la fonctionnalité de la maison, ce qui peut faciliter la préparation des repas et des événements spéciaux!

9 façons de rénover une cuisine à petit prix:

1. Changer les poignées de porte et de tiroir

Le simple fait de changer les poignées de porte et de tiroir est l'une des façons les plus simples (et abordables!) de donner un nouveau look à votre cuisine. Vous pourriez ajouter des pognées qui se distinguent, de couleur bronze champagne.

POIGNÉES CHAMPAGNE, 7,99$

2. Peindre les armoires

Pour transformer une cuisine démodée en un espace moderne et accueillant, il suffit parfois d'un simple coup de pinceau. Les peintures pour armoires sont, bien souvent, abordables. Vous pouvez suivre notre guide complet pour apprendre à peindre vos armoires de cuisine facilement.

PEINTURE COULEUR BLANC LIN POUR ARMOIRES DE CUISINE, 43,99$

3. Ajouter des étagères ouvertes

Les étagères ouvertes sont très tendance. Elles peuvent donner l'impression que la cuisine est plus spacieuse et aérée. Il suffit d'y installer votre plus belle vaisselle et le tour est joué! La collection Creative co-op, qui comprend des plats de service, des bols en bois et des vases en terre cuite, saura assurément vous inspirer!

COLLECTION CREATIVE CO-OP, prix variés

4. Installer un dosseret

Un dosseret peut ajouter une touche de couleur et de texture à votre cuisine. Puisqu'il est souvent facile à installer, le dosseret est une façon économique de donner un second souffle à la cuisine. Pour un effet wow, optez pour un dosseret de couleur!

CARREAU MURAUX AUTOADHIFS VERT, 34,99$

5. Remplacer les luminaires

Les luminaires ont le pouvoir de transformer une cuisine, en un rien de temps! Les luminaires LED modernes sont abordables et éco-énergétiques. Une imposante lampe au-dessus de la table de la cuisine peut donner beaucoup de caractère à la pièce!

LUMINAIRE POUR SALLE À MANGER, 49,98$

6. Ajouter un tapis de cuisine

Un tapis de cuisine peut ajouter une touche chaleureuse à la pièce. En ajoutant un tapis, vous pouvez laisser parler votre personnalité, votre créativité. Les tapis de la marque Ruggable sont parfaits pour la cuisine puisqu'ils se lavent à la machine à laver.

TAPIS VINTAGE LAVABLE À LA MACHINE, 219$

7. Installer une hotte de cuisine

Une hotte de cuisine peut améliorer l'efficacité de la cuisine, tout en réduisant les odeurs. Il y a tant d'options originales sur le marché que la hotte de cuisine peut même servir de point de départ pour rénover ou décorer la cuisine.

HOTTE DE CUISINE NOIRE, 329$

8. Ajouter un îlot de cuisine

Convivial, l'îlot de cuisine peut rapidement devenir le point de rencontre de toutes vos réceptions. En plus offrir plus d'espace de travail, l'îlot de cuisine permet, bien souvent, d'optimiser le rangement. Il existe des îlots de cuisine de toutes les dimensions afin de convenir à toutes les cuisines, les petites comme les plus spacieuses.

ÎLOT DE CUISINE AVEC COMPTOIR EN BOIS, 319$

9. Installer du papier peint

Un peu comme le dosseret, le papier peint peut être installé dans une cuisine pour redorer l'image de celle-ci. Puisqu'il est facile à installer et peu dispendieux, le papier peint de la cuisine peut être changé régulièrement.

PAPIER PEINT, prix variés