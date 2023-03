Ces 2 adorables lapins aspirent à une vie meilleure

Chaque semaine, la SPCA de Montréal accueille des animaux, perdus, abandonnés ou maltraités. Ce fit le cas de ce sympathique duo de lapins. Arrivés dans un piteux état, Coton et Loofa ont souffert de la chaleur en voiture lors d’une journée d’été. Après avoir reçu les soins nécessaires de l'équipe vétérinaire, ils sont maintenant prêts à intégrer une nouvelle famille aimante. À l'approche du week-end de Pâques, pourquoi ne pas offrir une deuxième vie à ces deux inséparables?

COTON ET LOOFA VOUDRAIENT ÊTRE ADOPTÉS ENSEMBLE

Coton et Loofa sont deux adorables lapins que la SPCA de Montréal souhaite faire adopter ensemble. Très amicaux, ils ont chacun une personnalité bien à eux, mais ils se complètent à merveille! Saviez-vous que le lapin a besoin de la compagnie de l’un de ses semblables pour exprimer l’étendue de ses comportements naturels? Oui, le lapin possède un langage social très développé.

Ce sympathique duo est arrivé dans un piteux état, ayant souffert de la chaleur en voiture lors d’une journée d’été. Après avoir reçu des soins, Coton et Loofa se portaient nettement mieux.

Aujourd’hui, ils se révèlent curieux et actifs et se plaisent à courir, sauter et jouer avec toutes sortes d’objets. Ils ont besoin de beaucoup d’espace pour bouger et se dégourdir les pattes. Étant aussi très gourmands, ces deux amours feront n’importe quoi pour obtenir un morceau de légume ou des granulés pour lapins.

Mignons, doux, joueurs, silencieux, capables d’être affectueux et d’apprendre à utiliser une litière, les lapins sont de plus en plus populaires car ils représentent une belle option pour les gens vivant en appartement.

Afin de faciliter l’adoption de ces gentilles créatures, les familles possédant l’équipement nécessaire ne payeront pas de frais d’adoption! Les adoptants et adoptantes n’auront qu’à présenter des photos de leur aménagement, ou à se procurer les accessoires requis (enclos, foin, jouets, etc.) à la boutique du refuge, pour profiter de l’adoption sans frais.

Pour rencontrer Coton et Loofa, rendez-vous à la SPCA de Montréal! Vous trouverez l’adresse du refuge et les heures d’ouverture de son service d’adoption au https://www.spca.com/adoption/