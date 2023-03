3 cuvées printanières remplies de fraîcheur

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

1. Un blanc ibérique exclusivement fait de verdejo

Verdejo 2021

Shaya - Juan Gil

Rueda - Castille Léon - Espagne

Code : 11377014

Prix : 19,65 $

Disponibilités : 130 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.5 gramme

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : des plats à base de fromage, de pâte feuilletée ou de poisson à chair blanche.

Que j'aime le cépage verdejo! Cette variété de raisin, que l'on retrouve principalement en Espagne, possède les mêmes similitudes aromatiques et gustatives que ceux du muscadet ou du sauvignon de la vallée de la Loire, mais également que le chardonnay qui sont issus de Chablis au nord de la Bourgogne. C'est citronné, expressif, aérien, vigoureux et tout en fraîcheur. Un mot à retenir pour le trouver en succursales : Shaya ! Il tiendra au moins deux bonnes années dans votre cellier.

2. Un gamay ontarien glissant, facile et fort caressant

Gamay 2020

Malivoire

Péninsule du Niagara - Ontario - Canada

Code : 11140498

Prix : 20,85 $

Disponibilités : 95 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.2 grammes

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : une grosse planche d'entrées à partager, composée de saucisses de porc, d’olives, de côtes levées, de poivrons marinées et de pilons de poulet.

Vive les gamays de climat frais! Ce rouge de la péninsule du Niagara est signé par le domaine familial de Malivoire. Martin Malivoire et son équipe élaborent des cuvées, à échelle humaine, qui sont toujours axés sur la fraîcheur ainsi que la digestibilité, tout en ayant un grand respect de la vigne et de son environnement. Ce produit n'est pas un vin de garde, mais il tiendra quand même de 18 à 24 mois dans la noirceur de votre réserve.

3. Un rouge rhodanien aussi digeste que rassasiant

Côtes du Rhône 2021

Les Pious - Rémy Pouizin

Rhône - France

Code : 13994930

Prix : 16,05 $

Disponibilités : 100 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.2 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : des côtelettes d'agneau marinées, des brochettes de bœuf ou une bavette de bison.

Du grenache et de la syrah sont ici présents dans cet assemblage rhodanien. Un rouge bio d'une fraîcheur et d'une gourmandise exquises. Rien de grandiose ni de grande complexité mais efficace et « glouglou » au plus haut point. En blanc comme en rouge, la gamme Les Pious du vigneron Rémy Pouizin, c'est un gros OUI! Une sieste allant jusqu'à 3 ans en cave sera tout à fait possible.