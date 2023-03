Bière de saison, de session et saisonnière : quelles sont les différences ?

Des suggestions signées Sylvain Bouchard, sommelier en bières.

À voir aussi : Les Barley wines, des bières parfaites après avoir joué dehors

1- Bitter Session Anglaise, Microbrasserie Trécarré, St-Côme

3.5% alc. /vol.

Prix :

3,99$ / 473 ml

Servir entre 8 et 10 degrés Celsius

Belle ale anglaise aux parfums maltés de pain grillé et de biscuit. En bouche ce sont également les notes de céréale caramélisée et grillée qui dominent. La levure procure une belle sensation fruitée alors que les houblons sont herbacés, feuillus et terreux. L’équilibre douceur – amertume est judicieux. L’effervescence est faible comme c’est le cas pour l’ensemble des bitters anglaises. Délicieuse bière de soif qui désigne tout à fait l’idée d’une « drinking session »!

2- Saison tradition, Microbrasserie Charlevoix, Baie St-Paul

6% alc. /vol.

Prix :

4.49$ / 473 ml

Servir entre 6 et 8 degrés Celsius

D’une couleur rappelant le foin et partiellement voilée, elle est coiffée d’une mousse généreuse, dense et persistante. Le nez est fruité (citron) et présente une levure belge envoûtante. En bouche, c’est une effervescence champenoise qui nous salue en premier, suivi d’une fraicheur citronnée et d’un houblonnage généreusement herbacé. Comme il se doit pour une bonne saison, une acidité évidente équilibre l’amertume et donne à la bière une grande sensation rafraichissante. Le plaisir est complet avec une finale judicieusement sèche qui invite rapidement de nombreuses autres gorgées. C’est vraiment goûteux tout en étant rafraichissant. Même si au Québec on a quatre saisons, c’est avec l’été que rime le mieux une bière saison.

3- Temps des sucres, Brasserie 4 Origines, Montréal

5,8 % alc./vol.

Prix :

6.29$ / 473 ml

Servir entre 8 et 10 degrés Celsius

Porter traditionnel d’une noirceur d’ébène brassée avec du sirop d’érable, des houblons québécois et infusé avec des spirales de chêne préalablement infusées dans du whiskey à l’érable. Le nez est légèrement sucré avec une touche de levure anglaise et une pointe fumée. Porter d’une grande douceur avec des notes de torréfaction légères et d’érable. Ni sucré (!), ni amer(!!), l’ajout de malt fumé et le chêne apportent une touche fumée et boisée. C’est vraiment avec la rétro-olfaction en final que l’érable nous accompagne tout doucement. Voici un exemple rare d’une bière à l’érable qui soit subtile et complexe.