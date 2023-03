Géraldine Lamarche revient énergisée d'une retraite de yoga au Nicaragua

La ravissante Géraldine Lamarche s'est récemment offerte quelques jours en retraite de yoga. Notre chroniqueuse météo nous partage des photos de son voyage et s'ouvre sur son séjour idyllique au Nicaragua.

Notre pétillante Géraldine a profité de quelques jours de repos dans les derniers jours.

Celle qu'on écoute religieusement à la météo les matins de semaine s'est rendue dans une retraite de yoga à thématique mystique avec Doshayoga .

C'est d'ailleurs des amis à Géraldine qui sont derrière cette belle communauté.

En tout, ce sont 13 personnes qui ont pris part à ce voyage. Issus de générations différentes, les participants tous inconnus les uns des autres au départ, sont devenus de grands amis durant cette semaine riche de sens.

Après tout, l’âge n'est qu'un chiffre, non? Géraldine Lamarche confie que les connexions ont été ultra puissantes dans un contexte de voyage visant l’introspection, le plaisir et l’apprentissage.

Une journée type en retraite à thématique mystique

Les journées de notre miss météo commençaient toujours avec une heure de yoga. « Quel bonheur de commencer la journée en s’activant et en prenant le TEMPS », raconte-t-elle.

Ces séances étaient suivies d’un bon déjeuner traditionnel, le préféré de celle qu'on surnomme Gégé dans l'équipe.

Ateliers sur l’astrologie et le tarot

Ce voyage comportait une dimension éducative avec des enseignements sur l'astrologie et le tarot.

Les ateliers étaient offerts parfois dans une hutte, dans la piscine, au dessus d’une montagne, parfois sur le bord de la mer ou autour d’un feu de camp le soir.

Le but était à la fois de profiter du décor paradisiaque de San Juan Del Sur, au Nicaragua, mais aussi de comprendre les quatre éléments astrologiques : le feu, la terre, l’air et l’eau.

Un lieu de rêve

Géraldine a pu vivre ce séjour dans de jolies petites cabanes en bois à faire rêver, entourées de végétations luxuriantes.

L'hébergement Eden on the Chocolata était le point d'ancrage de ces quelques jours de reconnexion. Il est possible de louer ce lieu incroyable pour vos prochaines vacances en cliquant ICI .

Grande amoureuse des animaux, Géraldine était ravie de pouvoir traîner avec toute sa gang le chien de l’hébergement à la plage.

Milo a ainsi pu courir sur la plage et se baigner avec toute l’équipe de la retraite.

Dans ce voyage, Géraldine a pris de le temps de respirer. Elle a beaucoup appris sur les arts mystiques qui la passionnent et qui piquent vraiment sa curiosité.

Enfin, elle a créé de puissants liens avec les gens présents, en plus de lâcher son fou, se reposer et se baigner avec grand bonheur sous une pluie torrentielle du Nicaragua.

Tout est dans tout... Notre miss météo s’intéresse à l’univers et aux astres et gageons qu'elle n'a pas fini de vouloir en apprendre plus!

On lui souhaite un doux retour à la réalité pour notre plus grand plaisir!