Voici comment nettoyer son plancher de bois franc

En plus d’offrir chaleur et confort à votre maison, les planchers de bois franc s’adaptent à tous les types de décors et donne du cachet à votre pièce. Voici nos conseils pour savoir comment bien nettoyer, faire briller et préserver l'aspect de son plancher de bois franc.

Rien n'est plus agréable qu'un beau plancher de bois franc fraîchement lavé qui brille lorsqu'on entre chez-soi. On vous partage dans cet article nos meilleurs trucs pour avoir un plancher en bois impeccable en quelques étapes faciles.

Comment nettoyer son plancher de bois franc

1. Passer l'aspirateur ou balayer pour enlever toute la saleté et les débris

Sortez un balai ou un aspirateur pour éliminer la poussière, les graines et la saleté des planchers, au moins une fois par semaine.

Il existe sur le marché une foule d'aspirateurs possédant un réglage pour les planchers de bois. Ceux-ci sont les plus efficaces pour bien nettoyer vos surfaces de planchers en bois à la maison. Si vous prévoyez vous procurer un nouvel aspirateur, privilégiez les modèles conçus pour les planchers de bois franc.

2. Passer la vadrouille avec des produits appropriés

Inutile de nettoyer les plancher de bois franc sur une base quotidienne. Il est recommandé de le faire environ une fois par semaine en utilisant des produits nettoyants spécialement conçus pour le bois .

Une petite quantié de ces produits suffit amplement pour bien faire le travail. Vous pouvez vaporiser les produits sur votre vadrouille ou sur votre linge nettoyant plutôt que de les appliquer directement sur le plancher. Ainsi, vous garderez des planchers propres et qui resteront en bon état des années durant!

Psssst! Il faut éviter à tout prix les produits nettoyants contenant des produits chimiques abrasifs ou des solvants pour garder vos planchers de bois franc intacts.

3. Restaurer la brillance des planchers de bois franc

Au fil du temps, les planchers perdent souvent un peu de leur éclat. Rien de tel qu'une bonne routine de polissage pour restaurer la brillance d'un beau plancher en bois dans une pièce.

Pour y parvenir, polissez le matériau de sol une fois aux deux ou trois mois. Comment? À l'aide d'un produit destiné à l'entretien du bois. Règle générale, la plupart des produits nécessite qu'une vadrouille en microfibres pour bien frotter le produit sur vos planchers. Ils brilleront à nouveau, à coup sûr!

Cette habitude d'entretien réduit l'apparence l’apparence des rayures et des égratignures sur le bois, en plus de renforcer également la protection de vos planchers de bois franc contre les dommages futurs.

4. Éliminer les taches et les égratignures

Si vous possédez des animaux ou des enfants, vous savez que les taches et les égratignures sont inévitables. Il est toutefois possible de les corriger!

Les produits de réparation liquides sont une ingénieuse option. Ceux-ci fusionnent de façon permanente avec le bois lorsqu’ils sont correctement appliqués, réduisant ainsi l’apparence des égratignures.

Par ailleurs, vous pouvez aussi utiliser des marqueurs qui correspondent à la couleur de votre plancher. Avec ces derniers, il vous suffit de remplir toute rayure ou égratignure avec un peu de couleur, comme si vous dessiniez sur une feuille de papier.

Il est généralement recommandé de polir légèrement la zone avec un chiffon en microfibre pour éliminer l’excès de teinture.

5. Protéger les planchers



Pour garder vos planchers de bois franc en parfait état, voici quelques conseils pour vous aider à protéger vos planchers et à éviter les dommages :

Nettoyez immédiatement les dégâts ou l’eau renversée sur le plancher.

Utilisez des produits spécialisés chaque fois que cela est possible pour que vos planchers restent impeccables.

N’utilisez pas de produits abrasifs.

Ne nettoyez pas vos planchers à la vapeur, car celle-ci peut les déformer et endommager le fini.

Enfin, si vous avez horreur des traces de pieds qui paraissent au sol après le nettoyage complet d'une pièce... Enfilez des base de laine et dites adieu aux traces indésirables!