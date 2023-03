Découvrez la signification cachée derrière les prénoms de filles les plus populaires

Si, pour certains, le choix du prénom d'un enfant est évident, pour d'autres, il s'agit d'un long processus. En choisissant un prénom, les parents choisissent aussi une identité, qui suivra l'enfant tout au long de sa vie. La signification de chaque prénom peut aider les familles à prendre une décision. Découvrez la signification qui se cache derrière les prénoms de filles les plus populaires.

Les prénoms de filles les plus populaires au Canada sont Olivia, Sophia, Amélia, Emma, Ava, Charlotte, Lily, Hannah, Nora et Isabella. Même si chaque enfant possède des traits de caractères uniques, le prénom qu'il porte peut teinter sa personnalité et influencer la façon dont il est perçu auprès des autres.

Voici la signification des prénoms de filles populaires :

Quelle est la signification du prénom Olivia?

Le prénom féminin Olivia tire ses origines du latin. Il est dérivé du mot «olive».

Le prénom Olivia est souvent associé à la paix et à la sérénité, tout comme le fruit dont il s'inspire. Les personnes qui portent ce prénom sont souvent décrites comme étant posées, douces et réfléchies. Olivia est également associée à l'agilité mentale et à la capacité d'adaptation, ce qui fait de ce prénom un choix populaire pour les parents qui souhaitent que leur fille ait une identité forte et positive.

Quelle est la signification du prénom Sophia?

Le prénom féminin Sophia (ou Sophie) a des origines grecques. Il signifie «sagesse».

Dans la culture grecque antique, Sophia était associée à la déesse de la sagesse, Athéna. Les personnes qui portent ce prénom portent aussi les traits de caractère que cette déesse. Elles sont souvent considérées des personnes réfléchies, qui aiment communiquer leurs idées. Puisqu'elles sont curieuses, les Sophia sont souvent attirées par les domaines intellectuels, comme la philosophie, la littérature, la science ou les arts.

Quelle est la signification du prénom Amélia?

Le prénom féminin Amélia (ou Amélie) possède deux origines, soit des origines latines ou germaniques. Il évoque le travail et la détermination.

Les personnes qui portent ce prénom sont ambitieuses, persévérantes et travaillantes. Elles ont à coeur l'atteinte de leurs objectifs. Et, elles font tout en leur pouvoir pour y parvenir. Les parents qui cherchent offrir la force et l'élégance à leur fille peuvent offrir le prénom Amélia puisqu'il est aussi associé à la grâce et à la beauté.

Quelle est la signification du prénom Emma?

Le prénom féminin Emma provient de la Germanie. Il est synonyme d'universalité.

Les personnes qui portent ce prénom sont reconnues pour être aimables, intelligentes et curieuses de nature. Il est plutôt fréquent de retrouver des filles dont le prénom est Emma dans les domaines de la littérature, de l'art et de la musique.

Quelle est la signification du prénom Ava?

Le prénom féminin Ava a des origines latines. Il est source de vie et de liberté.

Les personnes qui portent ce prénom sont reconnues pour être gracieuses, charismatiques et pleines de vie. Elles ont une personnalité magnétique, qui attire facilement les autres à elles, notamment en raison de leur sens de l'humour développé et de leur grande capacité créative. Le prénom Ava est devenu très populaire ces dernières années, notamment en raison de l'actrice Ava Gardner, qui a connu un grand succès dans les années 1940 et 1950.

Quelle est la signification du prénom Charlotte?

Le prénom féminin Charlotte nous vient de nos amis français. Il évoque la féminité à l'état pur.

On associe souvent ce prénom à la force, la détermination et l'indépendance. L'ambition et la persévérance portent les Charlotte de ce monde. Puisque ce prénom est également associé à la royauté, notamment en France et en Angleterre, il s'agit d'un excellent choix pour les parents qui cherchent un prénom intemporel et classique.

Quelle est la signification du prénom Lily?

Le prénom féminin Lily (ou Lili) a des origines latines. Il est dérivé du mot «lilium» en latin, ce qui signifie «lys».

À l'image de la fleur qu'il incarne, le prénom Lily évoque la pureté, l'innocence, la beauté et la douceur. Les personnes qui portent ce prénom ont un caractère posé et calme. Elles sont appréciées pour leur gentillesse, leur sensibilité et leur grand coeur. Le prénom Lily est associé à des personnes qui sont aussi belles à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Quelle est la signification du prénom Hannah?

Le prénom féminin Hannah (Hanna ou Anna) a des origines hébraïques. Il est le symbole même de la grâce.

Ce prénom est souvent associé à la beauté intérieure, à la grâce et à la sérénité. Les personnes qui portent ce prénom ont la réputation d'être bienveillantes et attentionnées. Elles prônent une vie équilibrée et favorisent les relations harmonieuses. Grâce à elles, il est toujours possible de trouver des solutions justes, pouvant satisfaire toutes les parties.

Quelle est la signification du prénom Nora?

Le prénom féminin Nora (ou Norah) provient de l'Iralande. Il évoque l'honneur, mais aussi la lumière.

Les personnes qui portent ce prénom sont des passionnés, qui peuvent faire preuve d'une grande force intérieure. Futées et indépendantes, les Nora arrivent à surmonter des obstacles difficiles, sans se laisser abattre. Le prénom Nora est également associé à la lumière et à la positivité.

Quelle est la signification du prénom Isabella?

Le prénom Isabella (ou Isabelle) a des origines hébraïques. Il signifie «Dieu est mon serment».

De nature tenaces et persévérantes, les personnes qui portent ce prénom peuvent surmonter des obstacles et aller au bout de leurs idées. Le prénom Isabella est également associé à la monarchie, notamment en Europe, où il a été porté par de nombreuses reines et princesses. Aujourd'hui, Isabella est un prénom populaire dans de nombreux pays, qui est souvent choisi pour son appellation intemporelle.