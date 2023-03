Entrevue

Roxane Bruneau s'apprête à clore sa tournée!

Nous recevons la dynamique et divertissante autrice compositrice interprète Roxane Bruneau. De retour d’un voyage en France pour y explorer les opportunités professionnelles, Roxane met la touche finale à la préparation de deux grands spectacles au Centre Bell et au Centre Vidéotron. On discute de tout ça avec elle et bien plus.

La suite de l'entrevue: