Une délicieuse recette de pâtes à la soupe à l'oignon

PÂTES À LA SOUPE À L’OIGNON

Portions : 4 – Préparation : 20 minutes – Cuisson : environ 50 minutes

Ingrédients

3 oignons jaunes, coupés en 8

3 oignons rouges, coupés en 8

8 ml (1/2 c. à table) thym sec

30 ml (2 c. à table) sirop d’érable

120 ml (8 c. à table) huile d’olive

1 gousse d’ail, hachée

250 ml (1 tasse) bière rousse

1 l (4 tasses) bouillon de bœuf

4 portions de pâtes crues

125 ml (1/2 tasse) crème à cuisson 35 %

250 ml (1 tasse) fromage râpé (cheddar ou mozzarella)

Sel et poivre au goût

Les croûtons

30 ml (2 c. à table) beurre

500 ml (2 tasses) cubes de pain tranchés

125 ml (1/2 tasse) parmesan, râpé

Sel et poivre au goût

Préparation

Étape 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

Étape 2

Dans un bol, mélanger les oignons, le thym, le sirop d’érable, l’huile d’olive, un peu de sel et poivre.

Étape 3

Sur une plaque allant au four, recouverte de papier parchemin ou d’un tapis en silicone, répartir les oignons et laisser cuire au four 45 minutes, le temps que les oignons soient colorés et rôtis.

Étape 4

Dans une casserole chaude, faire revenir les oignons, 1 minute.

Étape 5

Ajouter l’ail, déglacer à la bière.

Étape 6

Puis ajouter le bouillon, les pâtes et laisser cuire, à feu moyen, 15 minutes, le temps que les pâtes soient al dente, mélanger durant la cuisson.

Étape 7

Ajouter la crème, le fromage râpé et vérifier l’assaisonnement.

Étape 8

Entre temps, dans une poêle chaude, faire fondre le beurre, ajouter les cubes de pain et les faire dorer, à feu moyen, tout en mélangeant constamment, 2 à 3 minutes.

Étape 9

Parsemer le parmesan un peu de sel et poivre et sortir de la poêle.

Étape 10

Dans chaque assiette, répartir les pâtes puis ajouter les croûtons au parmesan.

