Voici quelques idées de collations santé et pas compliquées pour toute la famille

Il y a de ces semaines où tout va trop vite et que le temps manque pour cuisiner des collations santé pour toute la famille. Voici 5 idées de collations pas compliquées qu'on peut commander en ligne et recevoir à la maison le lendemain.

Que ce soit pour les enfants à l'école, pour le bureau ou même pour se préparer à un entraînement, ces quelques options de collations santé seront parfaites pour pallier à une semaine chargée.

Pas le temps de cuisiner pour la semaine à venir? Pas de problème! Passez une simple commande en ligne et recevez ces collations pour le plus grand bonheur de toute la famille.

En plus, même pas besoin de faire de compromis comme ce sont toutes des options de collation qui sont hyper saines pour la santé.

Des idées de collation santé pas compliquées

1. Mini-barres granola, Made Good

Certifié biologique et sans allergènes, ces mini-barres granola aux saveurs grains de chocolat et baies mélangées deviendront vite une collation indispensable. On aime le fait qu'elles sont sécuritaires pour l'école, car exempt d'arachides et de noix.

Courtoisie Delivurr

Prix: 15,47 $ sur Amazon

2. Barres de graines, Blake's Seed Based

Sans noix, sans gluten, sans produits laitiers et végétaliens, ces barres aux saveurs variées constituent des collations saines pour enfants ou adultes. Une belle alternative au déjeuner pour ceux qui n'ont jamais faim le matin!

Courtoisie Amazon

Prix: 22,99 $ sur Amazon

3. Mélange de noix, Nature's Garden

Ces petits sachets de noix mélangées vous soutiendront à tout moment de la journée, du bureau à la randonnée en montagne du samedi matin. Tous les mélanges son végétaliens et exempts de produits laitiers et de gluten.

Courtoisie Amazon

Prix: 29,99 $ sur Amazon

4. Mini barres de fruits, That's it

Voici une autre belle alternative de collation pour parents pressés! Contenant seulement deux ingrédients, ces mini barres de fruits sont sans gluten et végétaliennes. Bref, une délicieuse option pour les enfants, les adultes et les athlètes!

Courtoisie Amazon

Prix (en rabais) : 22,95 $ sur Amazon

5. Rouleaux de fruits

Ces délicieux rouleaux de fruits sont composés de fruits cueillis à la main (et d'absolument rien d'autre) et délicatement séchés à basse température pour en préserver toute la saveur fruitée. Une seule commande suffira pour vous les faire adopter pour la boîte à lunch ou le sac de sport.

Courtoisie Amazon