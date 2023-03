Le «slob», la coupe de cheveux que tout le monde adopte ce printemps

Au printemps, il n'y a pas que le paysage qui cherche à se refaire une beauté, nous aussi. La nouvelle tendance capillaire du printemps 2023 nous le confirme : nous sommes mûrs pour un vent de changement!

Difficile à croire, mais d'ici quelques semaines, la chaleur s'installera, au point de nous convaincre de porter des tissus plus légers. La légèreté, c'est justement ce que propose le slob, la nouvelle coupe de cheveux tendance du moment.

Le slob est une coupe courte, qui a l'avantage de dégager complètement la nuque et ainsi, mettre en valeur les traits du visage. Contrairement à d'autres coupes, il n'y a aucune asymétrie, ce qui rend les cheveux plus faciles à coiffer. Les cheveux sont de la même longueur, à l'avant comme à l'arrière.

Bien que le slob se situe quelque part entre la coupe bob et la coupe carrée, il se veut plus décontracté et moins travaillé que ses acolytes. Ce qu'on veut, avec cette coupe de cheveux, c'est d'offrir un look légèrement désinvolte et décoiffé.

Ce n'est pas surprenant que cette tendance nous arrive en même temps que le printemps! Cette coupe de cheveux ne nécessite (presque) aucun entretien. Il suffit de sécher légèrement les cheveux puis, d'appliquer une crème coiffante. C'est la vague naturelle du cheveu qui s'impose.

Pour un look plus distingué et classique, il est possible de coiffer cette coupe de cheveux autrement. Il suffit d'appliquer un protecteur thermique sur l'ensemble des cheveux et de les lisser à l'aide d'un fer plat.

Le mot d'ordre : la légèreté!