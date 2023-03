Bien choisir vos protéines dans vos repas avec Isabelle Huot

TENDANCES - Qu’elles soient d’originales animales ou végétales, les sources de protéines sont nombreuses.

Les protéines animales incluent le poisson, les fruits de mer, les œufs, la volaille, la viande et les produits laitiers. Elles contiennent du cholestérol, uniquement présent dans les aliments d’origine animale, et sont généralement plus riches en gras saturés que les protéines végétales. Les protéines animales contiennent également du fer, le fer hémique, bien absorbé par l’organisme. Contrairement à la plupart des protéines végétales, les protéines animales sont des protéines complètes.

Les protéines végétales incluent les légumineuses, les produits à base de soya, les noix et les graines. Elles contiennent des fibres, absentes des produits d’origine animale, aucun cholestérol et souvent moins de gras saturés que les protéines animales. Attention, ces propriétés concernent les protéines végétales peu ou non transformées. Les protéines végétales transformées peuvent être riches en gras saturés, sucres et sodium. Les protéines végétales contiennent également du fer, le fer non hémique, qui est moins bien absorbé que le fer contenu dans les protéines animales. L’ajout de vitamine C (ex. : fruits et légumes) permet de bonifier son absorption.