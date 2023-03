Cette équipe de hockey mineur du Québec a gagné 25 000 $ grâce à ce programme

Vos enfants font partie d’une équipe de hockey ? Vous savez certainement que ce sport passionnant apporte beaucoup aux jeunes du Québec... mais peut coûter cher aux parents.

C’est pourquoi Produits Kruger, la compagnie canadienne derrière les marques Cashmere®, Purex®, SpongeTowels® ou encore Scotties®, a organisé pour une troisième année consécutive le programme La passe à la relève Kruger.

Cette initiative a pour objectif de rendre le hockey plus accessible aux familles dans le besoin en remettant un total de 200 000 $ à six associations de hockey mineur du pays cette année.

Une opportunité pour toutes les familles

De nombreuses familles canadiennes n’ont pas la chance de voir leurs enfants pratiquer un sport qu’ils aiment. C’est pourquoi Produits Kruger a créé le programme La passe à la relève Kruger en 2020.

Depuis, l’initiative a remis plus de 600 000 $ à des familles et des communautés partout à travers le pays, aidant au passage plus de 1 000 jeunes à pratiquer leur sport favori.

Cette année, 6 associations canadiennes de hockey mineur ont reçu une subvention de 25 000 $ chacune pour récompenser leurs efforts de promotion du hockey dans leur communauté. Le montant servira à offrir de l'aide financière aux familles des joueurs afin de compenser les frais de leur participation au hockey et donc de pouvoir mettre plus d'enfants sur la glace.

Cette troisième édition marque également le retour de La deuxième passe à la relève, une subvention supplémentaire de 50 000 $ dédiée à bâtir un avenir plus équitable et inclusif pour le hockey. Cette subvention supplémentaire de 50 000 $ sera décernée à l'une des associations de hockey gagnantes qui démontre le mieux comment elle utilisera La deuxième passe à la relève pour apporter plus de diversité, d'équité et d'inclusion à sa communauté.

Félicitations aux gagnants !

En janvier dernier, des membres des communautés, comme des parents, des bénévoles et des entraîneurs, ont nommé des associations pour le programme La passe à la relève Kruger.

Par la suite, les 6 associations gagnantes ont été choisies en s’appuyant sur leur habileté à rejoindre les membres de leur communauté qui ont besoin d'une aide financière, à soutenir les jeunes avec de grands rêves ainsi qu’à encourager la diversité et l'inclusion dans la communauté par le biais d'initiatives variées.

Les associations gagnantes sont formées d’équipes de garçons et/ou de filles, issues de la diversité, qui prouvent la nature inclusive du hockey. Ensemble, elles démontrent comment ce sport peut rassembler les gens et aller au-delà des différences pour faire grandir et évoluer la communauté du hockey partout au Canada.

Voici les 6 gagnants de La passe à la relève Kruger 2023 :

Knights Hockey Club (Calgary, Alberta)

Flin Flon Minor Hockey Association (Flin Flon, Manitoba)

Greater Miramichi Female Hockey Association (Miramichi, Nouveau-Brunswick)

Moss Park Hockey League (Toronto, Ontario)

Association de hockey mineur de Pointe-aux-Trembles (Montréal, Québec)

Gloucester Cumberland Girls Hockey Association (Ottawa, Ontario)

L’Association du hockey mineur de Pointe-aux-Trembles possède un programme qui aide un jeune issu d’une famille défavorisée du quartier par saison à jouer au hockey. Ainsi, chaque jeune choisi peut profiter de frais d’inscription gratuits et d’un montant alloué pour l’équipement. Grâce à La passe à la relève Kruger, l’Association sera en mesure d’offrir cette chance à plus d’un jeune par saison.

Produits Kruger dévoilera le grand gagnant de la subvention supplémentaire de 50 000$ La deuxième passe à la relève à la mi-avril.

Lorsqu’il s’agit d’aider les enfants canadiens à bénéficier d’une chance équitable d’atteindre leurs objectifs de hockey, chaque passe compte. Découvrez-en plus sur cette initiative unique en visitant PasseaLaReleveKruger.ca.